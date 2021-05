Un juge texan rejette la requête de mise en faillite de la NRA comme étant de “ mauvaise foi ” ⋆ .

Wayne LaPierre, vice-président exécutif et PDG de la National Rifle Association, prend la parole lors de la réunion annuelle de la NRA à Indianapolis, Indiana, le 26 avril 2019 (Crédit: Lucas Jackson / .)

Un juge du Texas a rejeté mardi la pétition de mise en faillite du chapitre 11 de la National Rifle Association, permettant à un procès intenté contre le groupe par le procureur général de New York d’aller de l’avant.

Le juge américain des faillites, Harlin Hale, a déclaré que la NRA «n’avait pas déposé la requête en faillite de bonne foi», arguant que le dépôt avait été effectué dans le but d’éviter le procès intenté par le bureau du procureur général Letitia James. Le procès vise à dissoudre le groupe sur des allégations d’irrégularité financière.

«La question à laquelle le tribunal est confronté est de savoir si la menace existentielle à laquelle est confrontée la NRA est le type de menace contre laquelle le Code de la faillite est censé protéger», a écrit Hale. «Le tribunal pense que ce n’est pas le cas.»

Le procès de James prétend que les hauts responsables de la NRA, y compris le vice-président exécutif Wayne LaPierre, ont dirigé des millions de dollars de l’organisation pour un usage personnel et ont octroyé illégalement des contrats à des amis et associés.

L’organisation a nié les allégations et a affirmé que la poursuite était politiquement motivée.

Le bureau du procureur général de l’État et les avocats de l’ancienne agence de publicité de la NRA, Ackerman McQueen, avaient demandé au tribunal de rejeter l’affaire du chapitre 11, affirmant que la pétition avait été déposée afin d’éviter l’affaire de dissolution à New York.

James a célébré la décision dans un tweet mardi.

«Un juge a tranché en notre faveur et rejeté la tentative de la @ NRA de déclarer faillite et de se réorganiser au Texas», a-t-elle écrit. «La @NRA n’arrive pas à dicter si et où elle répondra de ses actes, et notre affaire se poursuivra devant le tribunal de New York. Personne n’est au-dessus des lois.”

#BREAKING: Un juge a tranché en notre faveur et rejeté la tentative de la @ NRA de déclarer faillite et de se réorganiser au Texas. La @NRA n’arrive pas à dicter si et où elle répondra de ses actes, et notre affaire se poursuivra devant le tribunal de New York. Personne n’est au-dessus des lois. – NY AG James (@NewYorkStateAG) 11 mai 2021

L’organisation a son siège en Virginie mais est constituée à New York. La NRA a déposé son bilan en janvier dernier, dans l’espoir de quitter New York et de se réincorporer au Texas pour ce qu’elle a appelé un «environnement politique et réglementaire corrompu» dans la Big Apple.

Bien que la décision du juge n’empêche pas la NRA de déclarer à nouveau faillite, le tribunal a averti qu’un deuxième dépôt pourrait entraîner la nomination d’un syndic pour superviser l’organisation.

