Un kamikaze du marathon de Boston a ordonné de restituer aux victimes un paiement de 1 400 $ pour les secours contre les coronavirus en vue de leur restitution

Le kamikaze condamné du marathon de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, a été condamné par les procureurs à restituer un paiement de secours COVID de 1 400 $ qu’il a reçu l’été dernier avec d’autres sommes qu’il a reçues, selon un dossier judiciaire mercredi.

L’argent devrait plutôt être utilisé comme dédommagement pour ses victimes, selon le dossier.

Tsarnaev a 3 885,06 $ sur son compte en fiducie pour les détenus, avec l’argent reçu du gouvernement, du Bureau des défenseurs fédéraux de New York et de particuliers.

Il a dépensé plusieurs milliers de dollars pour ses frères et sœurs en « cadeaux », « soutien » et « livres », mais n’a pratiquement rien payé des plus de 101 millions de dollars dus aux victimes ou de l’évaluation spéciale de 3 000 $ dans le cadre de sa condamnation, selon le dossier du tribunal.

LA COUR SUPRÊME OT ENTEND LES ARGUMENTS ORAUX DANS L’APPEL DU DOJ POUR Rétablir LA CONDAMNATION À MORT DE TSARNAEV

Le détenu, qui a été condamné à mort deux ans après l’attentat du marathon de Boston en 2013, qui a fait trois morts et des centaines de blessés, n’a payé jusqu’à présent que 2 202,03 $ en dédommagement.

La condamnation à mort a été annulée en 2020 après qu’un tribunal a statué qu’un juge de première instance avait commis une erreur en excluant certaines preuves. Un appel pour rétablir sa condamnation à mort est actuellement devant la Cour suprême des États-Unis.

Le bombardier de Boston Dzhokhar Tsarnaev a été condamné à mort en 2015 pour l’attentat meurtrier de 2013 près de la ligne d’arrivée du marathon de Boston. (FBI via .)

Il est autorisé à utiliser de l’argent pour acheter des vêtements, des livres et d’autres articles qui peuvent l’aider en prison, mais le reste devrait servir à payer les victimes, ont déclaré les procureurs.

De gauche à droite, Joselyn Perez, de Methuen, qui était au marathon de Boston en 2013 et a survécu à l’attentat à la bombe, embrasse sa mère, Sara Valverde Perez, qui a été hospitalisée à la suite de l’attentat à la bombe ce jour-là, à Boston le 15 avril 2021. Le frère de Joselyns, Yoelin Perez, qui n’était pas au Marathon lors de l’explosion, les embrasse tous les deux. (.)

« Par mandat du Congrès, les États-Unis ont l’obligation légale de recouvrer les dédommagements dus aux victimes d’actes criminels », ont déclaré les procureurs dans le document, citant un privilège placé sur la propriété de Tsarnaev, y compris son compte en fiducie, après sa condamnation.

Le vétéran de la guerre en Irak Raymond Garcia de Boston fait une pause après sa course au Boston Marathon Bombing Memorial le One Boston Day, le septième anniversaire des attentats du marathon de Boston, le 15 avril 2020, à Boston sur la ligne d’arrivée de Boylston St.. (.)

« Les États-Unis soutiennent que la réparation demandée est raisonnable et appropriée dans ce cas, en particulier à la lumière du fait que le défendeur accorde la priorité aux paiements à ses frères et sœurs par rapport aux victimes de ses crimes », indique le dossier.

Il n’a pas été expliqué comment Tsarnaev a reçu un paiement de secours COVID.

Les autorités affirment que Tsarnaev et son frère, Tamerlan Tsarnaev, ont posé des bombes près de la ligne d’arrivée du marathon, faisant des morts et des blessés lorsque les bombes ont explosé. Le frère est décédé plus tard dans une fusillade avec la police lors d’une chasse à l’homme.

Dix-sept des personnes blessées ont perdu au moins un membre dans l’attaque.