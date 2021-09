Un kangourou australien remercie les sauveteurs avec une poignée de main après être tombé dans un lac – ‘Merci’ | Monde | Nouvelles

in

Les trois sauveteurs de Down Under ont été filmés en train de sauver un kangourou des eaux froides de la capitale du lac Burley Griffin. Alors que le kangourou semblait initialement nerveux lorsque les deux hommes se sont rapprochés, cela leur a finalement permis de le porter hors de la guerre.

Mais pendant le clip de 98 secondes qui a circulé sur les réseaux sociaux, l’animal australien a ensuite offert sa patte pour remercier les passants de leur aide.

Julian Boyd a posté les images sur Twitter.

En arrière-plan, M. Boyd peut être entendu dire: “Aw, il vous remercie.”

Il a également répondu aux commentaires affirmant que les températures dans la région de l’ACT étaient inférieures à zéro hier.

@Jimmyspolitics a partagé les images avec la légende : “D’accord, je suis maintenant officiellement de bien meilleure humeur après avoir regardé ça.

“Comme 10 putains de fois.”

“Ce sont les genoux de l’abeille”, a-t-il ajouté.

@RexChapman a déclaré: “C’est amaaaaaazing. Humanity!”