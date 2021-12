Un Karl-Anthony Towns très frustré s’est évanoui après une défaite des Timberwolves et maintenant les fans de la NBA veulent qu’il quitte le Minnesota

Karl-Anthony Towns n’a participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires dans sa carrière avec les Minnesota Timberwolves. Une fois.

C’est un excellent joueur NBA. Un All-Star à deux reprises. L’un des meilleurs grands hommes de tir que nous ayons jamais vu ramasser un ballon de basket – point final. Et pourtant, les Timberwolves n’ont fait les playoffs avec lui qu’une seule fois.

C’est juste horrible. C’est extrêmement frustrant non seulement pour les fans mais pour Towns lui-même.

L’attaquant des Wolves s’est adressé aux médias vendredi après une défaite de 123-106 contre les Cavaliers. Towns était visiblement frustré après la défaite et l’a dit.

AVERTISSEMENT: Il y a du langage NSFW dans cette vidéo.

« Je dois juste mieux jouer, honnêtement. J’ai perdu depuis longtemps ici et je n’essaie plus de perdre. C’est assez simple comme ça. La nourriture n’a pas bon goût, la vie n’a pas la même impression… Je suis juste fatigué de venir ici et de dire un tas de choses, à la fin de la journée, car cela ne se traduit jamais au prochain match.