Un lanceur d’alerte affirme que Facebook a misé sur le profit avant de freiner les discours de haine

Les plaintes comparent les recherches internes de Facebook avec ses déclarations publiques sur les questions étudiées, selon l’interview de 60 Minutes. (Source de la photo : .)

Dimanche, un lanceur d’alerte de Facebook Inc a accusé le géant des médias sociaux de privilégier à plusieurs reprises le profit par rapport à la répression des discours de haine et de désinformation, et a déclaré que ses avocats avaient déposé au moins huit plaintes auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Frances Haugen, qui travaillait en tant que chef de produit au sein de l’équipe de désinformation civique de Facebook, est apparue dimanche dans l’émission télévisée CBS “60 Minutes”, révélant son identité en tant que dénonciatrice qui a fourni les documents à la base d’une enquête du Wall Street Journal et d’un Sénat. entendre sur les méfaits d’Instagram envers les adolescentes.

Facebook a été critiqué après que le Journal a publié une série d’articles basés sur des présentations internes de Facebook et des e-mails montrant que la société de médias sociaux a contribué à une polarisation accrue en ligne lorsqu’elle a modifié son algorithme de contenu, n’a pas pris de mesures pour réduire l’hésitation à vacciner et a été conscient qu’Instagram nuisait à la santé mentale des adolescentes. Haugen témoignera mardi devant un sous-comité du Sénat lors d’une audition intitulée “Protecting Kids Online” sur les recherches de l’entreprise sur l’effet d’Instagram sur les jeunes utilisateurs. “Il y avait des conflits d’intérêts entre ce qui était bon pour le public et ce qui était bon pour Facebook”, a-t-elle déclaré lors de l’interview. “Et Facebook a choisi à maintes reprises d’optimiser pour ses propres intérêts, comme gagner plus d’argent.”

Haugen, qui travaillait auparavant chez Google et Pinterest, a déclaré que Facebook avait menti au public sur les progrès réalisés pour réprimer les discours de haine et la désinformation sur sa plate-forme. Elle a ajouté que Facebook avait été utilisé pour aider à organiser l’émeute du Capitole le 6 janvier, après que l’entreprise eut désactivé les systèmes de sécurité à la suite des élections présidentielles américaines. Alors qu’elle croyait que personne chez Facebook n’était « malveillant », elle a déclaré que l’entreprise avait mal aligné ses incitations. Facebook a publié une déclaration contestant les points soulevés par Haugen après l’interview télévisée.

“Nous continuons d’apporter des améliorations significatives pour lutter contre la propagation de la désinformation et du contenu préjudiciable”, a déclaré la porte-parole de Facebook, Lena Pietsch. “Suggérer que nous encourageons le mauvais contenu et que nous ne faisons rien n’est tout simplement pas vrai.” Avant l’interview de 60 minutes, le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a déclaré sur CNN qu’il était « ridicule » d’affirmer que le 6 janvier s’était produit à cause des médias sociaux.

CONVERSATIONS INTERNATIONALES

Dimanche, l’avocat de Haugen, John Tye, fondateur de l’organisation juridique à but non lucratif Whistleblower Aid, a confirmé un rapport du New York Times selon lequel certains des documents internes ont été partagés avec des procureurs généraux de plusieurs États, dont la Californie, le Vermont et le Tennessee. Tye a déclaré que les plaintes avaient été déposées auprès de la SEC sur la base qu’en tant que société cotée en bourse, Facebook est tenu de ne pas mentir à ses investisseurs, ni même de retenir des informations importantes. Les plaintes comparent les recherches internes de Facebook avec ses déclarations publiques sur les questions étudiées, selon l’interview de 60 Minutes.

Tye a déclaré que Haugen s’était également entretenu avec des législateurs en Europe et devait comparaître devant le Parlement britannique plus tard ce mois-ci, dans l’espoir de stimuler une action réglementaire. Lui et Haugen sont également intéressés à parler avec des législateurs de pays d’Asie, car bon nombre des problèmes qui ont motivé Haugen proviennent de la région, y compris la violence ethnique au Myanmar, a-t-il ajouté. Whistleblower Aid, qui représente Haugen pro bono, a également lancé un GoFundMe pour collecter 50 000 $ pour ses frais juridiques.

