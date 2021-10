Un lanceur d’alerte sur Facebook révèle son identité avant l’interview de “60 minutes”

in

Une dénonciatrice de Facebook qui a apporté des documents internes détaillant les recherches de l’entreprise au Wall Street Journal et au Congrès américain s’est démasquée avant une interview qu’elle a donnée à “60 Minutes”, qui a été diffusée dimanche soir.

Frances Haugen, ancienne chef de produit de l’équipe de désinformation civique de Facebook, selon son site Web, s’est révélée être la source derrière une mine de documents divulgués. Sur son site Web personnel, elle a expliqué qu’au cours de son séjour dans l’entreprise, elle “a été de plus en plus alarmée par les choix que fait l’entreprise en donnant la priorité à ses propres bénéfices plutôt qu’à la sécurité publique – mettant la vie des gens en danger. En dernier recours et à un grand risque personnel, Frances a fait l’acte courageux de dénoncer sur Facebook.”

Haugen travaillait auparavant en tant que chef de produit chez Pinterest, Yelp et Google, selon son profil LinkedIn. Elle se présente également comme la cofondatrice technique de l’application de rencontres Hinge, affirmant qu’elle a mis son précurseur, l’agent secret Cupidon, sur le marché.

“J’ai vu un tas de réseaux sociaux et c’était nettement pire sur Facebook que tout ce que j’avais vu auparavant”, a déclaré Haugen à “60 Minutes”.

Haugen a déclaré à “60 Minutes” qu’elle avait quitté Facebook en mai.

Jeff Horwitz, le journaliste du Journal qui a écrit la série d’articles sur la base des documents divulgués, a également partagé l’identité de Haugen sur Twitter dimanche soir, la révélant comme la principale source derrière les histoires.

Les documents, rapportés pour la première fois par le Journal, ont révélé que les dirigeants de Facebook étaient au courant des impacts négatifs de ses plateformes sur certains jeunes utilisateurs, entre autres conclusions. Par exemple, le Journal a rapporté qu’un document interne a révélé que parmi les adolescents signalant des pensées suicidaires, 6% des utilisateurs américains ont attribué leur envie de se suicider à Instagram.

Facebook a depuis déclaré que les données du Journal étaient triées sur le volet et que même les gros titres de ses propres présentations internes ignoraient les interprétations potentiellement positives des données, comme le fait que de nombreux utilisateurs ont trouvé des impacts positifs de l’engagement avec leurs produits.

“Chaque jour, nos équipes doivent équilibrer la protection de la capacité de milliards de personnes à s’exprimer ouvertement avec la nécessité de garder notre plate-forme un endroit sûr et positif”, a déclaré la porte-parole de Facebook, Lena Pietsch, dans un communiqué après la révélation de l’identité de Haugen. “Nous continuons d’apporter des améliorations significatives pour lutter contre la propagation de la désinformation et du contenu préjudiciable. Suggérer que nous encourageons le mauvais contenu et ne faisons rien n’est tout simplement pas vrai.”

Haugen a déclaré qu’elle avait décidé cette année de rendre publiques les communications internes de Facebook, affirmant qu’elle se rendait compte qu’elle aurait besoin de le faire “de manière systémique” et “de sortir suffisamment pour que personne ne puisse contester que cela soit réel”.

Haugen a à son tour copié et publié des dizaines de milliers de pages de documents, a rapporté “60 Minutes”.

Haugen a qualifié les élections de 2020 de tournant pour Facebook. Elle a déclaré que Facebook avait annoncé la dissolution de l’équipe « Intégrité civique », à laquelle elle était affectée, après les élections. Quelques mois plus tard, les communications sur les réseaux sociaux seraient au centre des préoccupations à la suite de l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

“Quand ils se sont débarrassés de l’intégrité civique, c’était le moment où je me suis dit:” Je ne crois pas qu’ils soient prêts à investir ce qui doit être investi pour empêcher Facebook d’être dangereux “”, a déclaré Haugen “60 Minutes.”

Facebook a déclaré au programme d’information qu’il avait distribué le travail de l’équipe d’intégrité civique à d’autres unités.

Haugen a souligné l’algorithme de Facebook comme l’élément qui pousse la désinformation sur les utilisateurs. Elle a déclaré que Facebook reconnaissait le risque de désinformation pour les élections de 2020 et avait donc ajouté des systèmes de sécurité pour réduire ce risque. Mais, a-t-elle dit, Facebook a de nouveau assoupli ces mesures de sécurité après les élections.

“Dès la fin des élections, ils les ont désactivés ou ils ont ramené les paramètres à ce qu’ils étaient auparavant, pour donner la priorité à la croissance plutôt qu’à la sécurité”, a déclaré Haugen. “Et cela ressemble vraiment à une trahison de la démocratie pour moi.”

Dans une interview avec le Journal publiée peu de temps après le début de la diffusion de l’article “60 minutes”, Haugen a déclaré qu’elle avait trouvé une grande partie des recherches qu’elle avait menées avec elle dans le forum interne des employés de Facebook, qui, selon elle, était accessible à pratiquement tous les employés de Facebook. Elle a recherché des recherches de collègues qu’elle admirait, selon le Journal, qu’elle a souvent trouvé dans des messages d’adieu appelant les échecs présumés de Facebook.

Haugen a également déclaré au Journal qu’elle se demandait ouvertement pourquoi Facebook n’avait pas embauché plus de travailleurs pour s’attaquer, entre autres, à ses problèmes d’exploitation humaine sur ses plateformes.

“Facebook a agi comme s’il était impuissant à doter ces équipes”, a-t-elle déclaré au Journal.

Le porte-parole de Facebook, Andy Stone, a déclaré au Journal qu’il avait “investi massivement dans les personnes et la technologie pour assurer la sécurité de notre plate-forme, et avait fait de la lutte contre la désinformation et de la fourniture d’informations faisant autorité une priorité”.

Les législateurs ont semblé insensibles aux réponses de Facebook aux reportages du Journal sur la base des divulgations de Haugen. Lors d’une audition devant la sous-commission sénatoriale du commerce sur la protection des consommateurs jeudi, les sénateurs des deux côtés de l’allée ont fustigé l’entreprise, l’exhortant à faire une pause temporaire dans la création d’une plate-forme Instagram pour les enfants permanente. Les législateurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas confiance que Facebook pourrait être un bon intendant d’une telle plate-forme sur la base des rapports et du comportement passé.

Le dénonciateur doit témoigner mardi devant le sous-comité sénatorial du commerce sur la protection des consommateurs. La responsable mondiale de la sécurité de Facebook, Antigone Davis, a déclaré jeudi aux législateurs que Facebook n’exercerait pas de représailles contre la dénonciatrice pour ses révélations au Sénat.

“Les actions de Facebook montrent clairement que nous ne pouvons pas lui faire confiance pour se contrôler lui-même”, a déclaré dimanche soir le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., qui préside le sous-comité. “Nous devons envisager une surveillance plus stricte, des protections efficaces pour les enfants et des outils pour les parents, parmi les réformes nécessaires.”

Haugen a déclaré qu’elle avait “de l’empathie” pour le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, affirmant qu’il “n’avait jamais entrepris de créer une plate-forme haineuse. Mais il a permis de faire des choix où les effets secondaires de ces choix sont que le contenu haineux et polarisant est plus diffusé. et plus de portée.”

Elle a appelé à davantage de réglementations sur l’entreprise pour la contrôler.

“Facebook a démontré qu’ils ne peuvent pas agir indépendamment Facebook, maintes et maintes fois, a montré qu’il préférait le profit à la sécurité”, a déclaré Haugen à “60 Minutes”. “Il subventionne, il paie ses bénéfices avec notre sécurité. J’espère que cela aura eu un impact suffisamment important sur le monde pour qu’ils aient le courage et la motivation d’aller réellement mettre ces réglementations en place. C’est mon espérer.”

