un laser puissant effleure l’allumage qui permettra

23/08/2021 à 08h00 CEST

Avec un puissant faisceau laser, les scientifiques américains ont franchi une nouvelle étape dans la fusion nucléaire, une nouvelle tentative de reproduire les processus du Soleil sur Terre.

L’énergie nucléaire est l’énergie contenue dans le noyau d’un atome : elle maintient les neutrons et les protons ensemble et avec la technologie appropriée, elle peut être utilisée pour produire de l’électricité.

Cette énergie peut être obtenue de deux manières : par fusion nucléaire ou par fission nucléaire.

Dans la fission nucléaire, qui est ce que les centrales nucléaires utilisent pour produire de l’électricité, les noyaux des atomes se séparent pour former des noyaux plus petits, libérant de l’énergie.

Dans la fusion nucléaire, l’énergie est libérée lorsque les noyaux des atomes se combinent ou fusionnent pour former un noyau plus gros. C’est ainsi que le soleil produit de l’énergie.

Énergie potentielle

Énergie potentielleLa fusion nucléaire est une ressource énergétique encore potentielle à grande échelle qui présente de grands avantages par rapport aux autres types de ressources.

De par sa puissance énergétique, la fusion nucléaire pourrait se substituer aux énergies fossiles en tant que pièce maîtresse (80 % du total) du mix énergétique actuel.

Et par la disponibilité des combustibles nécessaires, il obtiendrait de l’énergie de fusion sur Terre pendant des millions d’années.

Depuis des décennies, la communauté scientifique rêve de réaliser la fusion nucléaire et d’en faire une source d’énergie propre et quasi infinie.

Bien que la production d’énergie électrique soit l’utilité la plus courante donnée à l’énergie nucléaire, elle peut également être appliquée dans de nombreux autres secteurs, tels que les technologies médicales ou environnementales.

Sujet connexe : Le soleil artificiel chinois prend la tête de la course à la fusion nucléaire

Expérience révolutionnaire

Expérience révolutionnaireIl y a quelques jours, le centre de recherche américain National Ignition Facility (NIF), à Livermore (Californie), indiquait avoir réalisé une “percée historique” vers le rêve de la fusion nucléaire.

Grâce à une expérience de fusion, la plus grande installation laser au monde a libéré 1,3 mégajoule (MJ), à peu près l’énergie cinétique d’une voiture roulant à 160 kilomètres par heure.

Le joule est l’unité utilisée pour mesurer l’énergie, le travail et la chaleur. Indique le travail requis pour produire un watt de puissance pendant une seconde. Un mégajoule équivaut à un million de joules.

Ce que le NIF a réalisé avec un seul tir d’un laser de la taille de trois terrains de football est une très brève explosion de fusion (durée 100 milliardièmes de seconde) à partir d’une capsule de carburant (un point chaud du diamètre d’un cheveu humain), qui a produit huit fois plus d’énergie que l’installation n’en avait produit jusqu’à présent.

Cette puissance représente près de 70 % de l’énergie de l’impulsion laser qui l’a activée, ce qui a amené ce résultat à un niveau très proche de « l’allumage » tant attendu : un tir de fusion qui produit un excès d’énergie (plus d’énergie que nécessaire pour l’obtenir).

Utilisant un laser puissant pour chauffer et comprimer l’hydrogène combustible, NIF a ainsi réussi à se placer à un pas de la réalisation d’une gigantesque fusion nucléaire.

Faisabilité technologique

Faisabilité technologiqueLe NIF apporte une autre contribution significative en démontrant que la fusion par confinement inertiel est réalisable et qu’elle peut sûrement être réalisée dans un délai raisonnable.

La réaction de fusion la plus simple à réaliser est celle du deutérium (un proton et un neutron) et du tritium (un proton et deux neutrons) pour former de l’hélium (deux neutrons et deux protons) et un neutron, libérant une énergie de 17,6 MeV explique Foro Nuclear.

C’est une source d’énergie pratiquement inépuisable, puisque le deutérium se trouve dans l’eau de mer et que le tritium est facile à produire à partir des neutrons qui s’échappent de la réaction.

Pour obtenir de l’énergie à partir des réactions de fusion, les noyaux de deux atomes doivent être joints. Cependant, le problème est que les noyaux des atomes sont chargés positivement, donc plus ils se rapprochent, plus ils se repoussent.

Une solution possible serait de les accélérer dans un accélérateur de particules et de les faire entrer en collision les unes avec les autres, mais avec ce système plus d’énergie est utilisée pour les accélérer que ce qui serait obtenu avec les réactions.

Confinement inertiel

Confinement inertielUne façon de résoudre ce problème est de fusion par confinement inertiel, qui est celui qui a fait ses preuves. Avec ce système, les sphères de carburant sont comprimées par des faisceaux laser ou de particules.

De cette façon, des densités très élevées sont obtenues, de telle sorte que les noyaux sont très proches les uns des autres, et en raison de l’effet tunnel (un phénomène quantique) ils fusionnent en donnant de l’énergie.

L’autre façon d’obtenir de l’énergie est de fusion par confinement magnétique: la fusion des noyaux de deutérium et de tritium est obtenue en confinant le gaz qui les contient dans un champ magnétique et en le chauffant jusqu’à ce qu’il atteigne une température de 150 millions de degrés Celsius.

A cette température, les noyaux atteignent l’énergie nécessaire pour vaincre leur répulsion électrique puis fusionnent.

Cette seconde option est celle qui inspire depuis 1986 le consortium international ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), situé à Cadarache (France).

Une course au nucléaire disputée

Une course au nucléaire disputéeLe NIF est convaincu qu’il poursuivra son voyage et déterminera exactement comment il a créé une énergie aussi abondante et comment améliorer davantage la production.

Cependant, si NIF devait réaliser l’allumage, l’utilisation de la fusion pour générer de l’énergie à des fins pratiques est encore loin d’être appliquée. Obtenir la fusion dans un laboratoire est vraiment difficile, mais obtenir de l’énergie de fusion bon marché est encore plus difficile, prévient Science.

NIF et ITER sont tous deux au milieu de la course à la fusion nucléaire, dans laquelle la Chine est également présente avec un projet ambitieux.

Même l’initiative privée est impliquée, qui construit le premier générateur électrique à fusion nucléaire : il convertira l’énergie du plasma en énergie électrique avec un rendement de 95 %. Le MIT a également son propre projet.

Le résultat obtenu par le NIF, qui a été rapporté dans un communiqué, n’a pas encore été envoyé à une revue scientifique et n’a donc pas été certifié par d’autres spécialistes, mais la communauté scientifique l’a reçu avec un grand optimisme, reflète le NYT.

Photo du haut. Crédit : John Jett, LLNL.