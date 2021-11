Un leader des petites capitalisations dans la révolution énergétique

Dans le Digest de samedi, mon collègue, Luis Hernandez, a mis en évidence sept secteurs d’hypercroissance sur le point d’exploser en 2022. La liste provient de notre expert en hypercroissance, Luke Lango.

Si vous l’avez manqué, voici ces secteurs, en comptant jusqu’à l’hydrogène, qui est le choix n°1 de Luke :

Paris sportifs Psychédéliques Véhicules autonomes Robotique/automatisation Solaire Véhicules électriques Hydrogène

Maintenant, à l’exception des paris sportifs et des psychédéliques, quel est le point commun ?

Oui, ils sont tous tech. Mais si nous creusons plus profondément, il y a une autre caractéristique qu’ils partagent…

Ils nécessitent tous, ou soutiennent, une industrie de stockage d’énergie robuste.

Les véhicules autonomes – qui seront électriques – auront besoin de bornes de recharge. L’énergie solaire nécessite des unités de stockage d’énergie afin que nous puissions utiliser son énergie la nuit. L’hydrogène aura besoin d’un système de stockage. Même la robotique/l’automatisation nécessitera une alimentation… que nous pouvons extrapoler pour signifier une industrie de stockage d’énergie robuste.

*** L’essentiel est que toutes les avancées technologiques à couper le souffle que nous verrons cette décennie seront soutenues par une industrie massive de stockage d’énergie

Je n’utilise pas le mot « massif » à la légère.

Voici Luke avec plus :

Aujourd’hui, nous vous présentons un leader du stockage d’énergie à petite capitalisation qui, selon Luke, pourrait augmenter de 10 fois cette décennie. C’est tiré du numéro du vendredi de Luke de Le rapport quotidien des actions 10X.

Nous dévoilerons le stock dans un instant. Mais tout aussi intéressant pour moi que le choix lui-même est l’approche de Luke en matière de stockage d’énergie dans son ensemble – en particulier, pourquoi mettre votre argent dans un seul stock n’est pas la stratégie la plus judicieuse.

Le voici, expliquant :

Voir : Véhicules électriques. Nous n’en sommes encore qu’aux premiers jours de cette mégatendance d’investissement, et elle a déjà produit plusieurs gagnants 10X comme Tesla ( TSLA ), NIO ( NIO ), et Charge clignotante ( BLNK ).

Si votre portefeuille n’est pas exposé à ce segment important et à forte croissance du marché, considérez l’action que nous mettons en évidence aujourd’hui comme une option pour vous mettre les pieds dans l’eau.

Luke appelle cette entreprise « l’une des startups de stockage d’énergie les plus uniques au monde aujourd’hui, avec une technologie de stockage d’énergie potentiellement transformatrice qui pourrait remodeler toute cette industrie ».

Allons-y.

*** Se lancer tôt dans cette mégatendance de stockage d’énergie 10X

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est l’analyste derrière Les Quotidien 10X, comme nous l’appelons. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, capables de générer des rendements 10X pour les investisseurs sur le long terme.

Le Daily 10X ne ressemble à rien d’autre que nous proposons. Luke ne tient pas de portefeuille et ne fournit pas de conseils de vente. Mais chaque jour où le marché est ouvert, il met en avant une action à petite capitalisation – ou dans ce cas, une crypto-monnaie – avec le potentiel de croître de 1000%.

C’est une approche lucrative des marchés. Pour illustrer, au cours des cinq dernières années seulement, Luke a recommandé 17 actions gagnantes différentes de 1000%+. La plupart des investisseurs ne profitent même jamais d’un tel gagnant 10X.

Pour en revenir à l’opportunité d’aujourd’hui, quel est le leader du stockage d’énergie sur le radar de Luke ?

Coffre d’énergie, qui entre en bourse via une fusion SPAC avec Novus Capital Corporation II (NXU).

Voici Luke avec la vue d’ensemble :

Energy Vault est une startup de stockage d’énergie alternative qui travaille sur des technologies uniques de stockage d’énergie par gravité. Autrement dit, alors que la plupart des startups de stockage d’énergie utilisent des batteries pour stocker de l’énergie, Energy Vault stocke de l’énergie en soulevant et en laissant tomber de grosses briques. L’idée semble étrange. Mais il est basé sur les mêmes principes physiques qui alimentent le stockage d’énergie le plus répandu au monde : l’hydroélectricité pompée.

Dans l’hydroélectricité pompée, les systèmes pompent l’eau d’une altitude plus basse à une altitude plus élevée pour stocker de l’énergie, puis déploient cette énergie en libérant l’eau de cette altitude plus élevée à une altitude plus basse – c’est-à-dire en laissant la gravité prendre le dessus.

Energy Vault a conçu un système similaire, mais sans eau.