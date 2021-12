22/12/2021 à 19:18 CET

Au 6ème siècle avant JC, un célèbre fabuliste grec ancien nommé Ésope est crédité de « La poule aux œufs d’or », une fable reprise il y a quatre siècles par le Français La Fontaine et il y a trois siècles par l’Espagnol Samaniego.

Dans l’histoire, il est question d’une poule qui a pondu des œufs d’or, c’est pourquoi ils l’ont tellement serrée qu’ils ont fini par la tuer. Aussi, cette petite licence explique parfaitement ce qui se passe en futsal, où la voracité de la FIFA et de l’UEFA avec la connivence de la RFEF met la santé des joueurs en danger avec un emploi du temps fou.

Et mettre toute cette rhétorique en pratique, Le Barça rend visite à Levante UD ce jeudi à 20h30 après n’avoir pu travailler qu’une journée avec l’équipe après avoir perdu presque tous leurs joueurs en bonne santé la semaine précédente lors des matchs et des séances d’entraînement des équipes nationales.

Sergio Lozano, Adolfo, Dídac et Carlos Ortiz arrivent très fatigués mais le moral à fond après avoir battu l’actuel champion d’Europe et du monde 4-3 et 6-0 lors de deux matches amicaux dans une impressionnante performance. Le revers de la médaille est André Coelho, qui a également joué ces deux matchs.

Adolfo a été important dans la double victoire contre le Portugal

| SEFUTBALL

D’autre part, Les Brésiliens arrivent également « touchés » après deux vols transocéaniques dans laquelle ils ont préparé sous le commandement de Marquinhos Xavier une Copa América dans laquelle ils défendront le titre remporté il y a quatre ans à San Juan en Argentine contre l’Albiceleste (4-2). Le tournoi se jouera au Chili après avoir été annulé en 2019 en raison de l’épidémie sociale contre le gouvernement de l’ancien président Sebastián Piñera.

Par conséquent, cette nouvelle réédition de la dernière finale de ligue il n’est pas loin du meilleur moment pour une peinture azulgrana qui mène le classement avec 28 points, trois de plus que Jimbee Cartagena et Viña Albali Valdepeñas après avoir enchaîné neuf victoires et un nul dès le KO initial de Palma.

Jesús Velasco ne pourra pas compter sur Esquerdinha pour malaise dans le soléaire dans une épreuve qui ne s’arrête pas ni avec un Bernat Povill qui n’est attendu qu’après l’arrêt pour l’Européenne et la Copa América, donc le joueur subsidiaire Albert Ortas, qui a déjà été appelé à Saragosse, s’habillera.

La seule équipe classée pour la Coupe d’Espagne à jouer à l’Olivo Arena de Jaén, le Barca il espère sceller une première place dans les trois matchs avant le Championnat d’Europe à l’issue du premier tour qui lui permettrait de disputer les quarts de finale le jeudi 31 mars et de se reposer un jour pour les hypothétiques demi-finales.

Ferrao, une assurance de buts et de spectacle

| JAVI FERRÁNDIZ

Après avoir soulevé la cinquième ligue de la section contre Levante aux tirs au but lors du troisième et dernier match aux Palau, l’équipe azulgrana a déjà battu les granotas par 2-9 de manière solide cette saison dans le tour principal de la Ligue des champions.

Levante a perdu l’une de ses stars l’été dernier, l’ex-Azulgrana Esteban (Parti communiste russe), bien que l’équipe dirigée par le « génie » Diego Ríos continue de compter sur quatre autres anciens joueurs du Barça tels que Marc Tolrà, Roger Serrano, Mario Rivillos et Rafa Usín.

L’équipe valencienne a été exclue d’une finale à quatre des champions dans laquelle le Barça sera lors de sa chute au tour principal, occupant la sixième position avec 17 points et vient après avoir enchaîné trois victoires consécutives en championnat (4-3 à Manzanares, 3-2 à Jaén dans un grand match et 4-5 à Saragosse).

Sergio Lozano, ambitieux

Clé à la fois au Barça et en équipe espagnole, Sergio Lozano fait un premier tiers de saison spectaculaire et a analysé dans le précédent cette visite compliquée à Paterna pour se mesurer au finaliste actuel de la ligue.

Sergio Lozano joue à un très haut niveau

| JAVI FERRÁNDIZ

« L’équipe est très bonne. Il est vrai que nous jouerons sur le terrain de Levante avec pratiquement aucun entraînement, mais ce n’est pas nouveau cette saison et nous savons comment rivaliser et gagner à chaque match. Il est maintenant temps de faire un dernier effort avant la pause dans le but de terminer le premier tour du championnat en première position », a expliqué le capitaine du Barça.

« Levante a beaucoup souffert des pertes en début de saison, mais c’est une grande équipe et nous les respectons beaucoup. Ce sera complètement différent du match de Ligue des champions, car ils ont récupéré des troupes et ils jouent beaucoup parce que ils veulent être dans la Coupe. Si nous ne sommes pas à notre niveau, nous ne gagnerons pas », a-t-il prévenu. l’un des acteurs les plus décisifs du futsal universel.