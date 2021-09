un leader pour l’Europe dans la défense du titre

Nouvelles connexes

“Absolument. Personne n’en veut plus que Jon Rahm et ça a été incroyable tout au long de l’année”, a réagi le capitaine de l’équipe de L’Europe  de la Ryder cup, Padraig Harrington, lorsqu’on lui a demandé si Barrika pouvait égaler l’importance de Severiano Ballesteros dans la compétition de golf qui affronte les deux continents. La prochaine étape pour ce faire se passe ce week-end avec l’édition de cette 2021 dans laquelle elle aura un poids transcendantal.

L’Espagnol arrive en tant que numéro un mondial et meilleur joueur du PGA de la saison à ce qui sera son deuxième Ryder après celui joué en 2018 où il n’était qu’une recrue. Là, il n’a pas eu une grande performance, perdant les deux matchs en paires, bien qu’il ait remporté l’individuel. Maintenant, un autre Rahm arrive, plus expérimenté et avec le meilleur golfeur de sa carrière à 26 ans. Celui de Barrika, après avoir remporté son premier “majeur” avec le US Open, veut être l’artisan d’un nouveau triomphe pour L’Europe .

En trois ans, avec le Covid-19 Entre les deux, le saut qualitatif l’a conduit à être l’homme de référence de l’équipe du vieux continent pour tenter de revalider le titre remporté en 2018 en France. Les anglais vous accompagneront dans cette aventure Paul Casey, Tommy Fleetwood, Matt Fitzpatrick, Lee Westwood, Ian Poulter et Tyrrell Hatton, l’Irlandais Shane Lowry, les Irlandais du Nord Rory McIlroy, le jeune norvégien Viktor Hovland et l’autrichien Bernd Wiesberger. Ce sont les hommes choisis par le capitaine de l’équipe européenne avec la possibilité que Sergio Garcia peut encore entrer car c’était l’une des élections de Harrington.

Jon Rahm, pendant les tours d’entraînement de la Ryder Cup REUTERS

Si Seve est l’histoire de Ryder, l’empreinte du natif de Castellón dans cette compétition est aussi très grande en ayant le record de points d’un joueur et, s’il joue, avoir le privilège d’avoir joué dans quatre décennies différentes. Maintenant, ils se rendent dans le Wisconsin, cherchant à voler un autre trophée chez eux. Rahm veut terminer sa belle saison avec une performance mémorable dans ce Ryder pour le rapprocher encore plus à l’héritage que Seve a laissé dans le golf mondial.

Le comparatif

La comparaison entre Rahm et Ballesteros Elle est constante depuis que l’Espagnol a atteint l’élite du golf. Être numéro 1 dans le monde 31 ans après Seve, cela a déclenché l’histoire. Même ainsi, le Basque a encore un long chemin à parcourir pour atteindre ce que l’idole sportive espagnole a soulevé. L’importance que le Cantabrique a donné à cette compétition pour en faire une référence dans le monde du golf atteint jusqu’au ‘Miracle de Médine‘dans ce geste historique de Chema Olazabal en 2012.

Tout a commencé avec Seve dans les années 80, car c’est lui qui a poussé la Ryder à devenir une compétition continentale au-delà de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, qui étaient celles qui affrontaient les États-Unis au départ. Les Espagnols ont remporté jusqu’à cinq fois le Ryder, l’un d’eux étant le capitaine de l’équipe. Évidemment, il est devenu le premier golfeur national à le faire, mais son héritage, au-delà des titres, est d’être l’homme responsable de l’ouverture pour la création d’un tournée européenne.

Cela a également laissé une marque importante dans les médias, puisque Ballesteros avait des problèmes extra-sportifs avec Paul Azinger, rival nord-américain. Il avait l’habitude de faire des remarques ironiques et désobligeantes à la presse qu’ils aimaient en Grande-Bretagne, c’est pourquoi ils l’adoraient. Ils ont vu qu’il était inconvenant pour un Britannique d’être ironique et sournois, alors ils ont adoré quand un Européen se jette dans la boue pour défendre la fierté britannique.

Le meilleur Rahm

Pour Rahm, ce serait la deuxième victoire de cette compétition, même si elle serait sans aucun doute plus spéciale que la précédente en raison de son poids dans l’équipe. Seulement le Covid-19 l’a empêché de gagner plus, surtout lorsqu’il a dû partir Le Mémorial quand il dirigeait le concours. Il ne pouvait pas non plus aller au reporté Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pour cette raison. Patrick Cantlay pourrait soulever le Championnat de tournée et la Coupe Fedex grâce à ces moments malheureux que les Espagnols ont dû surmonter.

Avec 13 titres à son actif, Jon Rahm arrive au meilleur moment de sa carrière. Dans cette édition, il cherchera son premier triomphe dans les “fourballs” ou dans les “foursomes”, après avoir disputé trois des cinq matches qu’il aurait pu disputer lors de sa seule expérience en Ryder Cup. une place spéciale dans son cœur pour cette victoire devant Tiger Woods, il a faim de ‘Lion de Barrika‘est la grande motivation pour que l’Europe continue à maintenir sa supériorité au cours de ce siècle sur les États-Unis.

