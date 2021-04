Un leaker de confiance annonce le lancement des lunettes de réalité mixte Apple en 2022 – .

Des rapports de plusieurs sources affirment qu’Apple travaille sur divers produits en verre intelligent qui offriront des expériences de réalité augmentée (AR) et de réalité virtuelle (VR) – un appareil de réalité mixte (MR) combinerait des fonctionnalités AR et VR. Le casque MR devrait être le premier à être lancé, avec un design similaire aux autres lunettes VR disponibles dans les magasins à l’heure actuelle avec un matériel sophistiqué comprenant plus d’une douzaine de caméras, des fonctionnalités de suivi oculaire et deux écrans 8K pour le contenu. Les lunettes AR les plus ambitieuses devraient arriver en 2025, avec un design minimaliste. Le dispositif AR ressemblerait beaucoup à des lunettes ordinaires, car ils projetteront du contenu numérique par-dessus des objets réels.

Un nouveau rapport d’un leaker Apple de confiance indique que les lunettes MR pourraient être sur la bonne voie pour être lancées l’année prochaine. Le rapport fait suite aux affirmations de Bloomberg selon lesquelles Apple souhaiterait présenter le casque de réalité mixte lors d’un événement de presse qui pourrait avoir lieu plus tard cette année devant un public réel.

«Au cours des prochains mois, la société est sur le point d’annoncer un casque de réalité mixte, son premier nouvel appareil majeur depuis 2015», a écrit Bloomberg il y a quelques semaines. «Si possible, Apple ne voudra pas faire une annonce aussi critique lors d’un événement en ligne. Il veut que les employés, les médias, ses partenaires et les développeurs soient présents. »

L’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré dans une nouvelle note aux clients obtenue par MacRumors que le casque de réalité mixte d’Apple serait lancé en 2022 sans fournir une fenêtre de date de sortie réelle. Auparavant, l’analyste avait déclaré que les lunettes arriveraient au milieu de l’année prochaine.

Kuo a offert des informations fiables sur les produits Apple inédits au cours des dernières années, apparemment obtenues auprès de divers fournisseurs Apple en Asie qui détiennent des contrats de composants clés.

Kuo a déjà fait plusieurs déclarations sur les lunettes de réalité mixte cette année, affirmant que le casque MR pourrait coûter environ 1000 dollars. Le gadget pèserait moins de 200 grammes, a déclaré le fuyant, le prototype actuel pesant jusqu’à 300 grammes. Le casque MR comprend 15 caméras, a déclaré Kuo dans une note précédente, y compris huit caméras pour des expériences AR transparentes, six pour la «biométrie innovante» et une pour la détection environnementale. On ne sait pas si les caméras biométriques innovantes gèrent ou non le suivi oculaire, mais les lunettes MR seront également dotées d’un support de suivi oculaire, qui sera réalisé via des lentilles de Fresnel spécialisées.

Bloomberg et Kuo parlent peut-être du même appareil. Une annonce surprise pour 2021 aurait beaucoup de sens pour les lunettes Apple MR, étant donné que nous recherchons un tout nouveau produit. Apple a annoncé certains produits clés de première génération plusieurs mois avant qu’ils ne soient prêts à être commercialisés. L’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch sont tous inclus dans cette catégorie. Même les Mac M1 ont été annoncés et mis à la disposition des développeurs plusieurs mois avant l’événement de novembre 2020.

Les lunettes MR doivent suivre un chemin similaire. Ce n’est pas simplement un autre gadget révolutionnaire pour Apple, mais son succès dépend de l’expérience utilisateur exceptionnelle, et c’est là que les développeurs entrent en jeu. Ce ne sont que des spéculations, cependant, basées sur des rumeurs qui ne peuvent pas être vérifiées pour le moment. Ce qui est certain, c’est que la RA et la VR sont des technologies de base pour Apple, et la société lancera probablement ses propres lunettes AR et / ou VR bientôt.

