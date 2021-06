Un leaker de confiance dit que les premières lunettes intelligentes d’Apple seront lancées au deuxième trimestre 2022 – .

in

Apple a bouclé son discours d’ouverture de la WWDC 2021 lundi sans taquiner de surprises du côté logiciel ou matériel des choses. Les rumeurs précédant l’événement indiquaient qu’Apple pourrait dévoiler les modèles MacBook Pro de nouvelle génération lors du salon. Ensuite, il y a eu les spéculations les plus folles sur Apple faisant des annonces significatives de réalité augmentée (AR) lors du salon. C’est ce que l’image teaser originale de la WWDC d’Apple (ci-dessus) semblait impliquer. Apple n’a fait ni l’un ni l’autre. Il n’y avait pas de nouveau matériel et les fonctionnalités de RA introduites par la société ont été intégrées dans des produits comme Apple Maps et dans de nouveaux outils de codage pour les développeurs.

La première partie de l’année a été assez chargée en rumeurs d’Apple AR Glasses, avec des fuites détaillant deux produits distincts qu’Apple développe à huis clos. L’une de ces histoires a affirmé qu’Apple pourrait vouloir organiser un événement en personne sur les lunettes AR plus tard cette année pour faire une démonstration de la technologie. Séparément, un leaker Apple de confiance a révélé divers détails de prétendues spécifications pour le prochain casque de réalité mixte Apple, qui intégrera à la fois des fonctionnalités AR et VR (réalité virtuelle). Il a affirmé à un moment donné que le casque pourrait faire ses débuts en 2021, mais il a ensuite repoussé son estimation à la mi-2022. Le dernier rapport de Ming-Chi Kuo indique que le deuxième trimestre de 2022 sera la fenêtre de date de sortie potentielle du casque de réalité mixte.

La nouvelle note de recherche que Kuo a rédigée (via MacRumors) se concentre sur un fournisseur clé d’Apple, Genius Electronic Optical. Selon Kuo, le fabricant de composants bénéficiera des prochains produits VR et AR de Facebook, Sony et Apple.

Nous prévoyons qu’Apple lancera AR HMD [head-mounted display] appareils au 2T22. L’appareil offrira une expérience de réalité augmentée vidéo transparente, l’objectif est donc également nécessaire, et Genius est également un fournisseur clé.

Bien que Kuo n’ait pas révélé d’autres détails sur l’appareil Apple “AR HMD”, il semble que ce soit le casque de réalité mixte présenté dans diverses rumeurs jusqu’à présent cette année, y compris d’autres notes de recherche du même analyste. L’appareil de réalité hybride devrait ressembler au concept ci-dessous, en ligne avec les autres casques VR disponibles dans le commerce.

Un rendu du prétendu design des lunettes de réalité mixte d’Apple. Source de l’image : L’Information via .

Contrairement aux casques VR qui projettent des images virtuelles généralement liées à la consommation de contenu sous forme de vidéo ou de jeux, l’appareil de réalité mixte d’Apple devrait également fournir «l’expérience AR transparente» mentionnée ci-dessus par Kuo. Apple travaille sur une version de lunettes AR plus élégante qui ressemblerait beaucoup à une paire de lunettes ordinaires. Ceux-ci seront expédiés vers 2025, selon des estimations récentes.

Kuo a déclaré dans des remarques précédentes que les lunettes de réalité mixte comprendraient environ 15 caméras, dont huit qui prendront en charge les expériences de réalité augmentée transparentes et six qui prendront en charge la « biométrie innovante ». La technologie de suivi oculaire sera également impliquée dans l’expérience, a-t-il déclaré dans une note différente. L’appareil serait doté d’un système de lentilles Fresnel hybride, Apple visant à maintenir le poids du casque en dessous de 150 grammes. L’analyste a également affirmé que le casque pourrait coûter environ 1 000 dollars l’année prochaine lors de son lancement.

Mark Gurman de Bloomberg a spéculé il y a quelques mois qu’Apple pourrait lancer le casque de réalité mixte dans les prochains mois, dans le but d’organiser l’événement devant un public. L’appareil de réalité mixte serait le premier tout nouvel appareil d’Apple depuis des années, donc Apple pourrait l’annoncer bien avant sa date de sortie réelle. C’est ce qu’Apple a fait avec d’autres produits clés, notamment l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch.

Se référant aux perspectives de Genius dans un avenir proche, Kuo a déclaré dans la nouvelle note que la société serait le fournisseur exclusif des objectifs grand angle et téléobjectif pour la gamme iPhone 13, au moins jusqu’à la fin du mois. Largan, l’autre fournisseur d’Apple, n’aurait pas répondu aux exigences d’Apple et aurait été invité à suspendre les livraisons pour le moment.

