Un LeBron James plus terreux revient pour diriger certains Lakers qui sont déjà à 50% des victoires

victoire de Les Lakers de Los Angeles contre les Minnesota Timberwolves 108-103 dans un match où James Lebron Il était encore une fois le meilleur des Angelenos. Le King, qui signe un Noël de rêve, a terminé le duel avec 26 points (7 sur 15 du field goal), 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Il était bien accompagné cette fois par Malk Monk (22 points), Russell Westbrook (20) et Carmelo Anthony et Avery Bradley (14 points). Chez les Wolves, le meilleur était Naz Reid avec 23 points et 11 rebonds. Les Lakers restent septièmes dans l’Ouest avec 19 victoires et 19 défaites.

– MELO POUR 3 + 1 – @ Lakers jusqu’à 5 en retard sur League Pass : https://t.co/wVIrg3a7TL pic.twitter.com/h0AIAjd8DH – NBA (@NBA) 3 janvier 2022