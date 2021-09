un lecteur Hi-Res qui tombe amoureux de l’intérieur et de l’extérieur

Ce DAP rassemble des performances fantastiques en termes de qualité audio, au sein d’un « package » tout aussi premium.

Le véritable FiiO M11 est né en 2019 ; Ce modèle Plus LTD est une troisième itération. Au cours de cette période, FiiO a pu identifier les tendances de conception, d’exploitation et de gestion dont un utilisateur avancé d’un DAP premium a besoin et les a intégrées intelligemment dans ce produit. À tel point que le M11 Plus LTD peut être considéré comme un tout nouveau DAP, avec une base Android assidue, un nouveau processeur et une amplification THX comme l’un de ses fers de lance.

Concevoir

Une métamorphose presque totale, de l’apparence extérieure de l’appareil (dos en diamant attrayant) à la disposition des icônes, en passant par une expérience globale moderne. Ce n’est pas un lecteur petit ou léger, puisqu’il mesure 136 x 76 x 18 mm et pèse 310 grammes (seulement 3 grammes de plus que le M11 Pro). Cependant, il tient très bien, avec une épaisseur qui le rend facile et sûr à tenir dans la main.

Le châssis est en aluminium, avec une finition noire satinée, et tous les boutons physiques sont parfaitement intégrés dans les profils. Il comprend un bouton avec une fonction personnalisable sous la bascule du volume, tandis que le bouton marche/arrêt est éclairé de différentes manières pour information. Cet appareil, de toute façon parfaitement format de poche, est livré en standard avec une housse en simili cuir.

Panneau de 5,5″

Oui, rien de moins que 5,5″ est l’écran de ce FiiO donc, comme vous pouvez l’imaginer, tout y a l’air grand et a la capacité d’afficher beaucoup d’informations. C’est un écran avec une grande luminosité et un bon contraste, avec une résolution plus que suffisante pour regarder des vidéos HD et lire n’importe quel texte dessus.

Panneau tactile secondaire

Logiquement, l’écran décrit ci-dessus est tactile, car le panneau de contrôle du volume a également cette qualité et a la même fonction : augmenter ou diminuer le son par des gestes glissants accompagnés d’un son de roue qui tourne. Remarquez que vous pouvez conserver le mode d’entraînement à pression standard de chaque côté. Que ce soit d’une manière ou d’une autre, en opérant sur cette commande, le degré d’augmentation ou de diminution des décibels est réduit, ce qui évite les frayeurs dues à un bruit excessif.

Batterie

Ce baladeur Hi-Res abrite à l’intérieur une magnifique batterie de 6 000 mAh. Cet adjectif désigne à la fois sa puissance et sa performance. Il peut être chargé en mode rapide à l’aide d’une alimentation de 27 watts et il ne faut qu’une demi-heure pour atteindre 70%. Son autonomie moyenne est d’environ 11 heures, selon ce que vous jouez avec l’écran.

Éléments clé

Ses éléments techniques comprennent deux puces DAC AK4497EQ qui se chargent, entre autres fonctions, du suréchantillonnage dans le contrôle du bruit ; Double amplification THX AAA-78 pour éliminer la distorsion et le bruit de fond ; et le chipset FPGA, codé sur mesure pour obtenir la sortie numérique du SoC. Le FiiO M11 Plus LTD contient ce module d’amplification THX équilibré, qui permet d’obtenir des tonalités claires, du bruit et de la distorsion très faibles, ainsi qu’une consommation d’énergie très modérée. Et il ne faut pas oublier le processeur Qualcomm Snapdragon 660, qui fait office de coordinateur de l’ensemble. Comme cette puce prend en charge Bluetooth 5.0 et WiFi 5 GHz, une connectivité rapide et cohérente est assurée.

Android

Ce lecteur FiiO est géré par une interface et un moteur Android personnalisés mais assez proche de sa version pure, il est donc très convivial dès le début. Il s’agit d’un Android 10, qui contient plus d’une centaine d’icônes personnalisées et d’éléments d’interface utilisateur. Bien sûr, il vous invite à télécharger des applications depuis Google Play, ce qui augmente la polyvalence de l’équipe dans son ensemble.

USB-DAC

Puisqu’il dispose d’une connexion USB 3.0, une fois appairé à un ordinateur, les vitesses de transfert sont indéniablement rapides. Dans cette fonction DAC, le M11 Plus LTD se présente comme une excellente ressource pour booster le son, avec une latence juste. En parlant de connexions physiques, ce lecteur prend également en charge la connexion OTG, pour transférer des fichiers facilement et rapidement.

Bluetooth 5.0

C’est un autre de ses attraits évidents. Grâce à cette version de Bluetooth, le M11 Plus LTD prend en charge la transmission SBC, AAC, aptX, aptX-HD et LDAC. Il vous permet également de vous connecter de manière fiable à des récepteurs haute résolution ou à des casques TWS de pointe et de les extraire ou de les maximiser. Il ne faut pas oublier que ce FiiO est compris avec Tidal via le protocole MQA jusqu’à 8x, pour augmenter la fréquence d’échantillonnage au niveau de l’étude.

Opinions de gadgets

Le M11 Plus LTD n’est pas simplement une autre itération d’un modèle existant, c’est une mise à jour à part entière d’un lecteur qui a déjà ravi de nombreux utilisateurs. Eh bien, ce nouveau modèle vous offre plus et mieux. Il est très rapide en tout, avec un Android qui bouge avec diligence, avec un écran qui brille pour son confort et avec une autonomie très pertinente.

Le Snapdragon 660 déplace tout en douceur, avec une réactivité très remarquable, faisant du M11 Plus LTD un appareil Android agréable également dans son aspect de navigation. Tous les mouvements entre les contenus et les menus sont super rapides. L’interface utilisateur est également fluide ; l’appareil ne chauffe que lorsque vous l’utilisez comme console de jeux vidéo.

Côté DAP, on pense que le son est toujours sous contrôle, sans fanfare ni ‘explosions’. La reproduction d’instruments réels tels que cordes, vents et percussions se fait avec une texture sonore très précise.

Intéressant est le détail selon lequel Apple Music peut également être utilisé dans le M11 Plus LTD et avec le support AAC. De plus, ce lecteur peut être utilisé comme récepteur Bluetooth ou pour lire une bibliothèque AAC sans utiliser d’applications tierces.

L’application FiiO Music (pour la gestion des médias et la lecture audio au lieu des applications tierces) offre les bonnes options et possibilités et prend également en charge l’égalisation multibande. FiiO Link vous permet de le coupler avec votre smartphone pour l’utiliser comme télécommande, ou inversement. La musique peut être transférée sans fil lorsque le lecteur est connecté au même réseau WiFi que l’ordinateur ou le smartphone, à l’aide de l’application FiiO Music.

Nous avons également apprécié le mode Pure Music, qui ferme toutes les autres applications en arrière-plan pour permettre à l’application FiiO Music de fonctionner à pleine vitesse.

Allons-y avec la qualité sonore. La sortie sonore est très puissante, fraîche mais aérée et avec une précision incontestable dans les bas médiums ; le contrôle des aigus est particulièrement amélioré. Nous avons adoré sa performance avec des pièces instrumentales énergiques et des voix claires, ainsi que des thèmes classiques, avec une plage dynamique élevée et des textures fortes. Les styles classique et jazz sonnent brillants dans ce combo avec des aigus contrôlés. Les basses remplissent subtilement l’atmosphère et contribuent à un rendu réaliste. Le milieu de gamme est percutant et énergique, jamais en plein essor ou hors de contrôle. Vous obtenez également une image claire et bien définie lorsque les instruments sont en mouvement. Un peu trop clair pour de la pop, mais ça sonne bien avec des violons et des voix aiguës. Enfin, la plage dynamique est une autre des vertus du M11 Plus LTD. Les punchs des basses semblent solides, avec une texture, une résolution et une séparation excellentes.

Sans aucun doute, ce FiiO M11 Plus LTD combine un design soigné et attrayant avec toutes les fonctionnalités les plus demandées pour les utilisateurs qui recherchent le meilleur mais sans dépasser la barre symbolique des 1 000 euros. Un achat avec la garantie d’expériences musicales toujours satisfaisantes. Bien sûr, il présente les certificats Hi-Res Audio Certified et Hi-Res Audio Wireless Certified Hi-Res Audio.

FiiO M11 Plus LTD : caractéristiques techniques

Processeur Qualcomm Snapdragon 660 à huit cœurs. GPU Adreno 512. 4 Go de RAM. DAC interne 32 bits/384 khz, prend en charge le DSD 128.

Mémoire interne : 32 Go ; mémoire externe : jusqu’à 2x MicroSD 256 Go.

Prise en charge du DSD 512 et du PCM 768 kHz / 32 bits. Sortie casque : 3,5 mm, symétrique 2,5 mm et symétrique 4,4 mm, ligne, numérique.

Récepteur WiFi et émetteur Bluetooth interne.

USB-DAC. Rapport signal/bruit de 131 dB. Distorsion -116 dB.

Casque Campfire Audio Solaris 2020 : une superbe paire

Avec l’aimable autorisation de Zococity, nous avons pu tester le FiiO M11 Plus LTD en combinaison avec le casque Campfire Audio Solaris 2020 (Zococity est un distributeur des deux marques en Espagne). Ces écouteurs, successeurs du Solaris, les surpassent, ils les «détrônent» comme le modèle jusqu’à présent haut de gamme de la firme nord-américaine. Ils sont assemblés à la main, ont une taille hyper compacte et, en résumé, sont l’une des options les plus recommandées pour tous les audiophiles à la recherche de la plus haute qualité. Eh bien, le voici, comme on dit, dans un format compact et totalement portable.