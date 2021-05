Un législateur de l’Arizona menace de poursuivre ses électeurs pour avoir mentionné qu’il était à l’émeute du Capitole ⋆ .

Nous soupçonnons que ces problèmes de «goutte à goutte, goutte à goutte» au sein du parti GOP-MAGA se poursuivront pendant un certain temps alors que des enquêtes de plus en plus sophistiquées sur les participants le 6 janvier commenceront vraiment à cibler les dirigeants. Mais ce cas particulier, impliquant le représentant de l’État de l’Arizona, Mark Finchem, va au-delà même de ses activités du 6 janvier. Finchem a été marginalisé à bien des égards. Maintenant qu’il est appelé avec des faits, évidemment à son détriment, Finchem veut que cela cesse. Il est candidat au poste de secrétaire d’État de l’Arizona (imaginez un MAGA présent le 6 janvier en tant que secrétaire d’État de l’Arizona, pas de limites) et Finchem va au tribunal pour simplement faire taire ces gens «facting».

Quand nous disons «ces gens de fait», nous parlons d’un groupe essayant de le rappeler de son travail actuel en tant que représentant de l’État.

Selon le Arizona Mirror:

Le républicain de la vallée de l’Oro fait face à un rappel par les Arizonans ruraux pour la responsabilité qui disent qu’il a attisé les complots de fraude électorale et a des liens avec les organisateurs du mouvement «#StopTheSteal»….

Vous savez que des problèmes surgissent lorsqu’un politicien voit les «Oath Keepers» comme une organisation non partisane et le Southern Poverty Law Center un groupe pervers:

Un point de discorde pour Finchem dans la lettre de cesser et de s’abstenir est le lien avec l’organisation extrémiste Oath Keepers que les organisateurs du rappel ont souligné. Finchem a longtemps été lié à l’organisation, mais dans son arrêt et son désistement, Kolodin déclare que les Oath Keepers sont un groupe «non partisan» et qualifie les allégations d’antigouvernement de «fausses déclarations». La lettre qualifie également le site Web du Southern Poverty Law Center de «haineux».

Et puis le coup d’État (Pun très intentionnel):

La lettre de Finchem a également contesté l’utilisation d’un tweet qu’il a fait au Capitole le 6 janvier…. Sur sa page Twitter, Finchem a publié une photo qu’il a prise du Capitole après que des émeutiers et des manifestants aient pénétré dans les zones intérieures du terrain. Il a tweeté: «Que se passe-t-il lorsque le peuple sent qu’il a été ignoré et que le Congrès refuse de reconnaître la fraude généralisée.» Il a ensuite supprimé son compte Twitter.

Fraude rampante, dit l’homme qui veut être secrétaire d’État mais en savait assez pour supprimer son compte. Mais ce n’est pas tout, il a pris une autre photo de la «manifestation pacifique»:

«Une autre photographie montre une foule énergique debout du côté de la Cour suprême du bâtiment du Capitole, manifestant avec véhémence mais pacifiquement.»

Il a également nié avoir jamais été à moins de 500 mètres du Capitole, mais les organisateurs du rappel déclarent avoir une photo le montrant sur les marches du Capitole. Nous savons qui, selon nous, dit la vérité et ce n’est pas lui qui a supprimé son compte Twitter.

Exposez ce type parce que le danger pour des personnes comme celle-ci d’assumer des postes qui supervisent les élections ne peut être exagéré.

Paix, vous tous

Jason

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak