Un législateur de l’Ohio surpris au volant lors d’un appel vidéo à propos du projet de loi sur la distraction au volant ⋆ .

Un législateur de l’Ohio défend sa décision de prendre un appel de travail au volant concernant un projet de loi sur l’utilisation d’un smartphone au volant.

L’appel vidéo a eu lieu lundi et impliquait des législateurs de l’État discutant d’un projet de loi interdisant d’écrire, de lire ou d’envoyer des SMS en conduisant.

«Je n’ai pas été distrait. Je prêtais attention à la conduite et écoutais «la réunion», a déclaré le sénateur Andrew Brenner, selon The Columbus Dispatch. «Je portais une ceinture de sécurité et je faisais attention à la route.»

Brenner a également déclaré que son véhicule était stationné pendant la majeure partie de l’appel vidéo. Le journal dit qu’il a utilisé un faux écran de fond qui ressemblait à un bureau.

Le législateur a déclaré qu’il avait déjà fait cela auparavant et qu’il avait reçu de nombreux appels en conduisant.

«En fait, j’ai été sur d’autres appels, de nombreux appels en conduisant», dit-il. «Les appels téléphoniques pour la plupart, mais sur les appels vidéo. Je ne fais pas attention à la vidéo. Pour moi, c’est comme un coup de fil. »

