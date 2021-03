Un législateur démocratique géorgien arrêté pour protester contre la signature du projet de loi de vote par Kemp .

Un législateur de l’État démocratique de Géorgie a été arrêté et inculpé pour avoir protesté contre la signature d’un projet de loi de vote controversé par le gouverneur républicain Brian Kemp.

La représentante démocrate de Géorgie Park Cannon a été arrêtée par des soldats de l’État jeudi soir après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte alors que Kemp signait le projet de loi. Elle a été accusée d’entrave à l’application de la loi et «d’empêcher ou de perturber les sessions de l’Assemblée générale ou d’autres réunions de membres», selon le rapport de The Hill.

LT. W. Mark Riley a déclaré à la Colline que le représentant Cannon avait commencé à frapper à la porte du gouverneur alors qu’il signait le projet de loi sur un livestream.

« Représentant. Cannon a continué à frapper à la porte et a de nouveau reçu l’ordre d’arrêter de frapper à la porte », a déclaré Riley. «On lui a dit qu’elle dérangeait ce qui se passait à l’intérieur et que si elle ne s’arrêtait pas, elle serait placée en état d’arrestation.

Selon le policier, elle a reculé une fois avant de continuer à frapper à la porte. On lui a conseillé une fois de plus d’arrêter, et quand elle ne l’a pas fait, elle a été placée en état d’arrestation.

Une vidéo sur Twitter montre certaines des interactions entre Cannon et des policiers avant qu’elle ne soit placée en garde à vue.

L’arrestation intervient près de trois mois après la brèche du 6 janvier au Capitole des États-Unis, où des centaines de manifestants sont entrés par effraction et ont tenté d’arrêter le décompte des voix électorales pour l’élection présidentielle américaine de 2020.

Le projet de loi en question vise à resserrer les règles de sécurité du vote, par exemple, en limitant l’utilisation des urnes et des bulletins de vote par correspondance et en exigeant une identification des électeurs plus complète, selon The Hill.

Cannon, 24 ans, est le plus jeune législateur de Géorgie, selon CNN,