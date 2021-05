Un législateur du GOP de l’État de l’Oregon inculpé en lien avec l’entrée de manifestants au Capitole de l’État

Un membre républicain de la Chambre des représentants de l’État de l’Oregon a été inculpé pour un incident en décembre lorsque des manifestants sont entrés dans le Capitole de l’État après être sorti du bâtiment.

Le représentant d’État Mike Nearman fait face à des accusations de faute officielle au premier degré et d’intrusion criminelle au deuxième degré, un délit de classe A et de classe C respectivement, selon les archives judiciaires.

Les procureurs ont déclaré que Nearman «avait commis illégalement et sciemment un acte qui constituait un exercice non autorisé de ses fonctions officielles, dans l’intention d’obtenir un avantage ou de nuire à autrui».

«Dans un acte lié à, ou faisant partie d’un système ou plan commun, comme allégué dans le chef 1 ci-dessus, le défendeur… a aidé ou encouragé illégalement et sciemment une autre personne à entrer et à rester illégalement et sciemment dans et dans les locaux de l’État de l’Oregon Capitol », indique également le document.

Des images vidéo montrent des manifestants qui entrent après que le législateur est sorti par une porte.

