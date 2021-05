Extraction de Bitcoin

Un législateur présente un projet de loi visant à interdire l’exploitation minière cryptographique à New York, en attendant les évaluations environnementales

Les rassemblements de Bitcoin ont mis l’industrie de la cryptographie au premier plan des services financiers, mais ils ont également présenté des problèmes environnementaux. L’extraction de Bitcoin a explosé en raison de la demande accrue de la plus ancienne crypto-monnaie du monde.

Mais le discours tourne progressivement sur la consommation énergétique du premier actif numérique.

Introduction d’un projet de loi interdisant l’exploitation minière cryptographique

Suite aux préoccupations énergétiques suscitées par l’exploitation minière de Bitcoin, un nouveau projet de loi a été présenté au Sénat de l’État de New York pour aborder la consommation d’énergie des centres miniers de Bitcoin.

Le projet de loi intitulé New York Sénat Bill 6486 et présenté par le sénateur Kevin Parker vise à empêcher les usines d’extraction de crypto-monnaies de fonctionner jusqu’à ce que leur impact environnemental puisse être déterminé.

Le projet de loi a été envoyé au Comité de conservation de l’environnement du Sénat de l’État pour un examen plus approfondi.

Selon les dispositions du projet de loi, toutes les sociétés minières de cryptographie observeraient une interruption de trois ans au cours de laquelle l’État effectuerait une enquête complète sur l’impact environnemental des émissions de gaz à effet de serre de la société provenant de l’extraction de crypto-monnaies.

Il examinera également l’impact probable sur la qualité de l’eau, la qualité de l’air et la faune dans l’environnement.

L’inspection se terminerait par une période de commentaires publics de 120 jours et une audience publique. Les usines minières jugées toxiques pour l’environnement ne seraient pas autorisées à fonctionner.

Le projet de loi présenté lundi par le sénateur Parker a noté que cette étape était nécessaire compte tenu de l’impact croissant du changement climatique sur la santé, le bien-être et l’économie de New York. Il a également déclaré que les conditions climatiques difficiles ont entraîné des inondations, la montée du niveau de la mer, des vagues de chaleur, l’érosion côtière, des conditions météorologiques imprévisibles, la perte de la faune, un risque accru d’épidémie et plusieurs autres causes.

Le document a également souligné que les transactions cryptographiques, en particulier celles de Bitcoin, consommaient trop d’énergie. Il estime la puissance nécessaire pour traiter les transactions en un mois au même montant utilisé par un pays.

BTC contribue au réchauffement climatique

Auparavant, la critique générale contre la crypto et le Bitcoin était la volatilité qui les entourait. Avant que ce problème ne soit résolu, les détracteurs de Bitcoin se sont tournés vers l’énergie nécessaire pour traiter les transactions.

Bitcoin utilise un algorithme de consensus de preuve de travail (PoW), qui peut consommer beaucoup d’énergie. Certains groupes ont fait valoir que les transactions Bitcoin nécessitent plus d’énergie que des pays comme l’Argentine et la Suède en consomment chaque année. Mais d’autres disent que cela pourrait être bon pour le monde.

Le populaire fintech Square a révélé dans son rapport que Bitcoin pourrait conduire le monde à réduire son empreinte carbone. Le géant de la technologie pense que la BTC pourrait forcer le monde à se tourner vers les sources d’énergie renouvelables pour produire de l’électricité.

Selon le rapport, les mineurs de Bitcoin sont prêts à capitaliser et à exploiter les sources renouvelables. Selon le rapport,

«Les mineurs de Bitcoin sont des acheteurs d’énergie uniques en ce sens qu’ils offrent une charge hautement flexible et facilement interruptible, fournissent un paiement dans une crypto-monnaie liquide à l’échelle mondiale et sont totalement indépendants de l’emplacement, ne nécessitant qu’une connexion Internet.»

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.