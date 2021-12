Un Levante combatif est éliminé contre Benfica

12/05/2021 à 00:09 CET

Levante FS a fait ses adieux à la Ligue des champions ce samedi en tombant contre Benfica après un match très serré dans lequel les Valenciens se sont vidés et ont coupé un 3-0 avec des buts de l’Araça et d’Usín et dans lequel l’équipe du Barça l’a fait. la fin mettant l’équipe hôte en difficulté.

BEN

LEV

SL Benfica (1 + 2)

Roncaglio, Arthur, Henmi, Nilson et Jacaré -cinq départs- Robinho, Jesus, Chishkala, Tayebi, Cintra et Fits.

Augmenter FS (0 + 2)

Fede, Maxi, Rubi, Rivillos et Pedro Toro – cinq de départ – Araça, Tolrá, Gallo, Roger et Hamza

Buts

1-0, m.5 : Henmi, 2-0, m.22 : Chishkala, 3-0, m.23 : Roncaglio, 3-1, m.25 : Araça, 3-2, m.26 : Usín.

Arbitres

Cédric Pelissier (FRA), Victor Berg-Audic (FRA) et Kamil Çetin (TUR). Ils ont réprimandé Araça, Gallo et Roger pour Levante et Jésus, Chishkala et Fits pour Benfica.

Après la défaite de l’Ukrainien Uragan, Levante a affronté l’équipe portugaise plus vivant que jamais en s’imposant pour se qualifier pour le Final Four et l’équipe du Barça s’est rendue à Fidelidade concentrée et également une demi-heure plus tard en raison d’un problème avec le transport de l’équipe qui a causé le retard du match.

Levante était défensivement sécurisé dans les premières mesures pour empêcher l’équipe de Lisbonne, qui avait une première chance avec Jacaré, d’attaquer confortablement en même temps que Maxi profitait de la première possession levantine pour essayer de loin, mais le tir passait à côté.

Malgré la sécurité dont a fait preuve l’équipe valencienne, qui a contenu Benfica avec un magnifique Maxi, Levante a rapidement été dépassé par un rival écrasant qui a étouffé les Catalans d’un Jacaré incisif, mais Fede a été énergique et a dévié les tirs de Jacaré, Arthur et Chishkala.

Cinq minutes ont suffi aux ‘aigles’ pour aller de l’avant avec un but de Hemni que Fede a touché, mais la main du gardien de Levante était insuffisante pour dégager le tir après un corner et, après le but, Levante est sorti avec Usín comme gardien de but.

Ce système a réussi à étouffer une éventuelle avalanche offensive dans l’œuf tandis que les Catalans attendaient avec une possession calme le moment parfait pour essayer d’égaliser. Roger le mord de face, mais Roncaglio le rattrape sans problème.

Bien que les « granotas » n’aient pas lutté après le but, ils ont eu du mal à surmonter la haute pression de Benfica, qui était proche de marquer le deuxième, mais Fede a bloqué le tir de Tayebi et Levante en a profité pour lancer rapidement la contre-attaque avec un tir de Gallo qui a percuté le poteau..

À la dernière minute, Roncaglio a baissé la main pour éviter le match nul de Maxi et, après la reprise, Levante a inscrit deux buts en seulement deux minutes. Chishkala a marqué le deuxième de la main droite et, après le but, Levante a de nouveau utilisé le système de cinq utilisé par Roncaglio pour marquer un but vide.

Loin d’être intimidé, L’équipe d’Orriols a répondu de la même manière et a réduit l’écart à la 25e minute avec un but de l’Araça, puis Usín a marqué le deuxième après une faute qui a dû être répétée car Roncaglio a pris l’avantage. Le 3-2 a donné des ailes à Levante, qui a eu plusieurs occasions nettes, mais Benfica est resté compact à la fois en défense et dans le but.