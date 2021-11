Un lien vers le monde des ténèbres du passé a changé Zelda pour toujours

Image : Nintendo

Pour célébrer le 35e anniversaire de The Legend of Zelda, nous avons lancé une série de fonctionnalités examinant un aspect spécifique – un thème, un personnage, une mécanique, un emplacement, une mémoire ou autre chose entièrement – de chacun des jeux Zelda principaux. Aujourd’hui, à l’occasion du 30e anniversaire de LttP, nous republions ce reportage où Kate parle de l’un des épisodes les plus emblématiques de la franchise…

j’ai d’abord joué La légende de Zelda : un lien vers le passé en 2003, sur Game Boy Advance. Pas l’original, je sais – mais étant donné que je n’avais pas compris le contrôle de la motricité fine quand il est sorti pour la première fois en 91, je doute que j’aurais pu le terminer sur la SNES. Là encore, je ne l’ai jamais terminé sur la GBA non plus. Techniquement, je n’ai même jamais fini le premier temple.

Attendez! Rangez les fourches ! Ça va mieux, promis.

J’ai passé environ une cinquantaine d’heures sur ma petite Game Boy Advance SP (avec l’éclairage de l’écran qui économise la vue) à explorer A Link to the Past’s world. De ses débuts atmosphériques et pluvieux à la découverte (et à l’oubli rapide) de mon oncle mourant dans les entrailles du château, le jeu m’a pris par les cordes sensibles et m’a tiré. Mais je ne suis jamais devenu le Lien de la légende. Au lieu de cela, j’ai joué le rôle d’un type avec une épée et aucun indice, se frayant accidentellement un chemin à travers Hyrule sans jamais le sauver.

Vous voyez, il y avait un bout dans le Palais de l’Est que je ne pouvais pas dépasser. Cela impliquait les ténèbres et ces horribles cyclopes rapides, et mon cerveau d’enfant maladroit et en développement ne pouvait tout simplement pas le comprendre. Je n’étais pas un grand fan de l’obscurité au début, et mes petites mains maladroites ont eu beaucoup trop de mal à échapper à ces bêtes avant de finalement succomber.

Ce peu ! Maudit soit ces maudits Eyegores.

À l’époque, j’étais mauvais aux jeux, mais je les aimais. Je passerais des heures à parcourir le monde d’Hyrule en Ocarina du temps, ou explorer le château de Peach dans Super Mario 64. j’ai préféré jouer Mario Kart comme une aventure de conduite, plutôt qu’une course, passer mon temps à suivre les traces du désert de Kalimari et se faire réprimander à plusieurs reprises pour avoir pris le « mauvais chemin ». Je n’étais pas aussi intéressé par l’atteinte des objectifs des jeux que par l’aventure, la découverte et le pillage de chaque recoin de leur univers. J’avais le temps à l’époque, et courir jusqu’au bout n’était pas ma priorité.

En conséquence, j’ai passé des heures à parcourir le monde de la lumière avant même de savoir qu’il y avait un monde des ténèbres. J’aurais pu vous dessiner une carte d’A Link To The Past’s Hyrule les yeux fermés, mais je ne saurais vous dire ce que tout cela signifiait. Il n’y avait pas une partie de ce surmonde que je ne connaissais par cœur – du moins, les morceaux auxquels je pouvais accéder avec les outils limités que j’avais – mais des pans entiers de celui-ci sont restés un mystère, comme le livre sur l’étagère dans la bibliothèque, ou l’épée dans les bois perdus que je ne pouvais pas sortir. Aucun des personnages ne m’aiderait, pas même la diseuse de bonne aventure, qui me répétait sans cesse de terminer le palais de l’Est. Mais à l’époque, cela suffisait. Cela peut sembler frustrant d’être coincé au tout premier temple, mais cela ne me dérangeait pas. L’aventure, pour moi, était dans ma propre imagination.

En repensant à mon expérience avec A Link to the Past quand j’étais enfant, je me rends compte à quel point c’était accidentellement, par excellence, Zelda. Comme la toute première incarnation de la quête de Link, j’explorais un monde qui m’était indifférent, qui existait sans moi, et qui gardait jalousement ses secrets comme un dragon, refusant de les abandonner jusqu’à ce que j’aie trouvé la réponse exacte du puzzle qui il voulait. J’ai peut-être été le Lien de la légende – ou, en fait, le Lonk de la légende, puisque le jeu vous permet de le nommer – mais j’ai été un échec, et Hyrule est resté fermé à moi en conséquence, un monolithe de mystère que je ne pouvais ‘ pas passé.

Image : Nintendo

En 2021, sous le harcèlement de mon partenaire, j’ai téléchargé le service Nintendo Switch Online qui vous donne accès à un tas de vieux jeux NES et SNES oubliables, et à une poignée de brillants. Un lien vers le passé était niché au milieu de cette couvée d’œufs comme une pépite d’or – et cela signifiait qu’il était temps. Sûrement, au cours des décennies intermédiaires, j’avais suffisamment appris sur les jeux pour pouvoir enfin le battre?

Je m’attendais à ce qu’A Link to the Past ait mal vieilli, ou se compare défavorablement à ses descendants. Comment quelque chose pourrait-il s’empiler à la gloire de Souffle de la nature, ou la liberté de Wind Waker? Pourrait-il même rivaliser Sablier fantôme, le premier jeu Zelda que j’aie jamais terminé complètement en solo ?

Vous ne serez probablement pas surpris d’entendre que la réponse est « évidemment, vous dingus », mais je l’étais. Bien qu’il ne s’agisse que du troisième jeu de la série Zelda, A Link to the Past donne le ton et le mythe de nombreux jeux qui l’ont suivi, mais la chose la plus importante qu’il a établie était la dualité de la légende en L minuscule de Zelda.

Certains des meilleurs jeux des 35 ans d’histoire de Zelda traitent de cette dichotomie avant-après, bien contre mal. Le plus célèbre, peut-être, est les deux mondes d’Ocarina of Time : le monde de Child Link et le monde de Adult Link. Représentation des horreurs d’un monde corrompu par le mal, mais aussi des horreurs du vieillissement, les deux formes d’Hyrule sont radicalement différentes et troublantes.

Une capture d’écran réelle de mon succès éventuel en complétant le Palais de l’Est

De même, Épée vers le ciel a le monde d’en haut et le monde d’en bas ; un lien entre les mondes a Hyrule et Lorule; Breath of the Wild se déroule après la calamité, mais a des fenêtres sur les temps d’avant à travers les souvenirs de Link; et Wind Waker a le monde inondé et le palais sous les vagues, sauvés par la stase. L’histoire de Zelda, maintes et maintes fois, consiste à montrer à Link non seulement ce qui pourrait mal tourner s’il échoue, mais ce qui a déjà mal tourné.

A Link to the Past’s Dark World vous apparaît, au début, comme un étrange, Link’s Awakeningaccident onirique de style. Il n’y a aucun moyen de savoir que le portail étrange près de la tour d’Héra vous emmènera dans un autre pays, ni que le lien aux cheveux roses du jeu sera transformé en lapin Duracell. Le jeu jusqu’à présent a été un tarif assez standard pour Zelda: tuer des monstres, explorer des donjons, échapper à tous les soldats qui tentent de vous tuer à vue et récupérer des bijoux importants dans des coffres bien placés. Il y a des tas de vieillards qui vous donnent des quêtes énigmatiques sans rien offrir d’aide, et une princesse dont les traits caractéristiques incluent rester debout, se faire kidnapper et dire « aidez-moi, Link ».

Lentement, délibérément, le mystère du monde des ténèbres se dévoile, le révélant comme le royaume sacré autrefois doré, transformé en un lieu de cauchemars par l’influence maléfique de Ganon. Le monde de la lumière, bien qu’il semble être le jeu entier au début, se révèle être un prélude à l’histoire vraie. C’est un faux qui ne peut être réalisé qu’après la normalité relative des deux premiers jeux, une tournure qui repose sur la subversion des attentes existantes des joueurs.

S’aventurer dans le monde des ténèbres pour la première fois

Peut-être que les jeux Zelda ultérieurs en auraient fait une révélation beaucoup plus importante, comme la dépendance d’Ocarina of Time sur des cinématiques d’exposition. Mais A Link to the Past, comme la plupart des jeux rétro, garde la bouche fermée – à l’exception de l’aide occasionnelle de Sahasrahla. Link est en grande partie laissé à lui-même et s’attend à ce qu’il le découvre lui-même, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai eu du mal avec ça quand j’étais enfant.

J’avais grandi sur Ocarina of Time, où Navi vous dit tout ce que vous devez savoir si vous le voulez ou non. J’étais plus habitué à la prise en main des Zeldas suivants et à la didacticiel qui accompagnait les « nouveaux » jeux 3D, qui étaient obligés d’apprendre à leurs joueurs comment déplacer la caméra dans cette dimension déconcertante.

Entièrement par accident, cependant, mon temps avec A Link to the Past est un parfait écho de sa propre histoire. Quand je jouais quand j’étais enfant, j’étais naïf, inexpérimenté et faible, et A Link to the Past est devenu l’histoire d’un monde paisible (plutôt) où rien n’avait (encore) complètement mal tourné. Zelda était toujours à l’abri du Sanctuaire ; le Monde de Lumière était plein de gens vaquant à leurs occupations. Les mystères d’Hyrule étaient toujours des mystères et restaient juste hors de ma portée.

Cela peut ressembler à une pochette d’album Daft Punk, mais c’est un véritable art clé pour A Link to the Past, et c’est cool comme diable (Image: Nintendo)

En tant qu’adulte – avec non seulement des décennies d’expérience de jeu à mon actif, mais en tant que véritable critique de jeux – A Link to the Past est, plus simplement, un jeu – et les jeux peuvent être battus. A Link To The Past a un chemin principalement linéaire et ses donjons reposent sur des tropes faciles à résoudre une fois que vous savez comment ils fonctionnent. Mon expérience d’enfance s’apparentait à trouver une énorme porte bien fermée et à spéculer sur ce qu’elle cachait ; mon expérience à l’âge adulte est de deviner correctement que la clé est sous le paillasson.

Il y a, comme avec Ocarina of Time, un malheur dans ma propre dichotomie avec A Link to the Past. Rien n’est aussi sacré que l’imagination d’un enfant. L’émerveillement avec lequel j’ai vécu Hyrule à l’époque est de la pure magie ; jouer au même jeu qu’un adulte blasé et usé par le jeu est une série de portes à déverrouiller. Je me considère néanmoins chanceux : A Link to the Past est une tapisserie colorée et tissée serrée de légendes et d’aventures, un plan de formation pour la série Zelda et un chef-d’œuvre de conception et de découverte autogérée qui reste inégalé par aucun autre jeu Zelda , sauf peut-être Breath of the Wild.

Il y a une partie de moi qui souhaite avoir joué à A Link to the Past lors de sa sortie, afin que je puisse l’expérimenter sans être entaché par une vie de logique de jeu vidéo démêlée. Mais, tout comme Link l’a découvert à maintes reprises, il y a toujours des conséquences à réécrire le passé. A Link to the Past est une légende, une partie presque intouchable de mon enfance, et revisiter ces souvenirs en les fouillant à l’âge adulte est une expérience presque sacrilège, familièrement inconnue à chaque fois que j’ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Mais résoudre enfin les mystères du jeu après près de 20 ans, et découvrir ses véritables profondeurs, est une fin étrangement parfaite qui (magie) reflète sa propre histoire.