Un livre commémore les cent éditions de la Volta a Catalunya

24/09/2021 à 17h40 CEST

100 éditions méritent un livre commémoratif : le Volta a Catalunya célèbre son centenaire avec la publication d’un livre, écrit par le journaliste et écrivain Rafael Vallbona (Barcelone, 1960) et illustré par un bon nombre de photographies d’époque.

Avec le soutien de la Fondation La Caixa, l’organisation de la course et la maison d’édition Cossetània Ils publient ‘Héros de la Volta, protagonistes de 100 courses légendaires’, le livre qui passe en revue tous les vainqueurs de l’épreuve cycliste catalane.

Le livre est dédié à expliquer l’exploit humain et légendaire de chacun des quatre-vingts coureurs qui, en remportant une ou plusieurs des cent éditions de la Volta Ciclista a Catalunya organisées jusqu’à présent, ont contribué à faire l’histoire de l’une des plus anciennes courses. dans le monde.

« Chaque printemps, la Volta affiche un spectacle diversifié et passionnant à travers les autoroutes du pays, et des milliers de personnes attendent son passage. C’est un symbole de la volonté de survie d’un peuple et d’une culture qui viennent de loin et vont plus loin. loin, comme l’a écrit Miquel Martí i Pol », a déclaré Rubèn Peris, président de la Volta Ciclista Catalunya Associació Esportiva.

Une liste incroyable de cyclistes

Des cyclistes tels que Jaques Anquetil, Eddy Merckx, Luis Ocaña, Felice Gimondi, Sean Kelly ou Miguel Indurain, ou plus récemment Joaquim Rodríguez et Alejandro Valverde, entre autres, ont inscrit leurs noms dans la liste Volta, l’une des courses les plus prestigieuses de tout le calendrier international.

Avec la publication de ce livre et sa diffusion, la Volta ajoute un nouvel acte de commémoration de la 100e édition de la Volta Ciclista a Catalunya, qui s’est joué du 22 au 28 mars, avec le triomphe du Britannique Adam Yates.

Parmi les événements du centenaire organisés, l’entité a présenté le documentaire « Volta & rdquor; et a rendu hommage aux cyclistes historiques de la course au moyen de sprints spéciaux dédiés à Sebastià Masdeu, Mariano Cañardo, Miquel Poblet, Joaquín Galera, Miguel Indurain ou Alejandro Valverde.

L’auteur, Rafael Vallbona (Barcelone, 1960), est écrivain et journaliste: a publié des livres de toutes sortes de genres. Passionné de cyclisme, il a participé à des événements internationaux sur route et en montagne, et a également effectué quelques voyages à vélo dont il a écrit des livres.

Il est l’auteur de « Volta a les Dolomites i als Alpes Italians: les routes del Giro & rdquor ;; Volta a Catalunya 1911-2011, un segment de sports et country & rdquor ;; « Xavi Tondo, le trio de l’obstinació & rdquor ;; ‘Escalada a Montjuïc (1965-2007), l’ascens de la ciutat & rdquor; et les livres d’itinéraires Vélo tranquille en Catalogne, Vélo tranquille à Calella et Maresme, 50 circuits cyclistes tranquilles en Catalogne et En vélo électrique en Catalogne, tous publiés par Cossetània.