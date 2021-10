Un livre d’aventures D&D 5E au rôle essentiel est en route

La présence D&D de Critical Role s’étend à nouveau, avec une aventure de campagne officielle en cours. Wizards of the Coast a annoncé mardi que Critical Role: Call of the Netherdeep arrivera le 15 mars 2022. Le premier livre d’aventure officiel se déroulant dans le monde d’Exandria, le livre contiendra une campagne pour faire passer les joueurs des niveaux 3 à 12 et se déroulera sur plusieurs continents. Ceux-ci incluent Wildemount, le cadre de la deuxième campagne de Critical Role, et Marquet, qui sera le cadre de leur troisième campagne dont la première aura lieu le 21 octobre.

L’annonce décrit l’aventure comme suit :

« Inspirée des campagnes de la série à succès Critical Role, cette aventure commence dans les Désolations de Xhorhas et mène à la ville-oasis scintillante d’Ank’Harel sur le continent de Marquet, et de là dans un royaume englouti de ténèbres, de corruption, et le chagrin connu sous le nom de Netherdeep. Surtout, la lune rouge de Ruidus veille, tordant le destin de ceux qui ont le pouvoir de façonner le cours de l’histoire.

En plus de la campagne, le livre promet de nouvelles traditions sur le monde d’Exandria, de nouveaux objets magiques et créatures, et présente de « nouveaux PNJ rivaux ». L’annonce note également que « les éléments du scénario sont liés aux thèmes des campagnes de Critical Role », et le livre comprendra une carte d’affiche d’Ank’Harel.

L’annonce intervient à un moment chargé pour Critical Role, qui, en plus de la nouvelle campagne, devrait lancer sa série animée via Amazon Prime le 4 février 2022.

Vous pouvez pré-commander le livre sur D&D Beyond ici, et voir la couverture ci-dessous :