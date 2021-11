« Un livre de cuisine végétalien céto a été le dernier conseil de régime que j’ai jamais écouté »

Dans le dernier livre de régime que j’ai jamais acheté, l’auteur est représenté partout dans son îlot de cuisine et dans son jardin. Elle suit le modèle de nombreux gourous de l’alimentation et du bien-être : une femme blanche souriante et sereine, posant avec de la nourriture astucieusement arrangée dans une vaste cuisine, vous invitant dans sa vie parfaite.

Lorsque j’ai acheté le livre céto végétalien à l’automne 2018, j’ai remarqué la netteté de la clavicule de l’auteur. Ses bâtons squelettiques de bras. Ses cheveux qui pendaient mous et gras. Le sourire qui n’atteignait pas ses yeux. Il y avait là quelque chose d’inquiétant, un message tentant de m’atteindre.

Mais je l’ai ignoré. Elle me promettait la solution pour ma graisse. Et c’était tout ce qui comptait.

Quelques semaines auparavant, mon médecin m’a dit qu’il était temps. « Je ne peux plus manger comme avant », a-t-elle dit en désignant le surplus de graisse autour de mon ventre. « C’est juste le fait terrible du vieillissement. »

Ce n’était pas une nouvelle pour moi. J’avais été de plus en plus frénétique au gymnase et de plus en plus brutale à la maison, réduisant mon nombre de calories à des niveaux de subsistance, pour essayer de lutter contre la graisse du dos. Cela ne fonctionnait pas ; maintenant que j’avais 41 ans, a dit mon médecin, mon corps ne m’écoutait pas.

J’ai donc parcouru Internet, comme je l’avais fait pendant des décennies. Qu’est-ce qui fonctionnerait cette fois? Qu’est-ce qui finirait par apprivoiser mon corps ? J’ai trouvé le céto, juste au moment où il commençait à devenir la mode actuelle du jour. L’idée de pirater les mécanismes de combustion des graisses de mon corps, de l’amener à brûler du poids en réduisant les glucides à néant, était enivrante.

J’ai trouvé le livre. Je l’ai essayé. Et après quelques semaines, mon corps a finalement dit non.

J’ai appris tôt : la pire chose à être est gros. Ma mère, se regardant dans un miroir, pleurant en pinçant son corps maigre, terrifiée par toute nouvelle douceur.

Les grosses personnes étaient la cible de blagues dans toutes les conversations familiales. Ma mère, mon père, pointant du doigt les grosses femmes dans la rue, dans les magasins, au travail, le dégoût enroulé autour des index. Les grosses personnes étaient la cible de nos blagues familiales parce qu’elles étaient aussi la cible de ridicule dans chaque film, émission, programme d’information et salle de classe autour de nous. Partout. Ils étaient la cible de blagues parce que ma famille, ma culture craignaient de devenir eux.

La sœur de ma mère était la cible des blagues. Elle avait l’habitude d’être maigre à cause d’un régime à base de cocaïne et de crystal meth. Mais au fil du temps, au fil de ses cinq maris et divorces, elle a pris un poids important. Puis elle est devenue le spectre, la menace. Le pire des cas.

Et elle croyait au parti pris et aux chuchotements ; chaque Noël, regardant tristement son assiette alors qu’elle parlait de son dernier régime. Si elle pouvait juste perdre ce poids, disait-elle, peut-être qu’elle pourrait trouver l’amour qui dure. Peut-être cette fois.

Je suis resté avec le plan céto végétalien pendant quelques semaines. J’ai mangé des tonnes d’huiles, de noix et d’avocats. J’ai limité mes légumes et j’ai coupé presque tous les grains et tous les glucides. Il y avait une liste courte et stricte d’aliments autorisés et un long livre de tous les autres aliments.

En mangeant de cette façon, ma tête s’est embrumée, mon estomac s’est noué, mes os me faisaient mal. Je suis revenu au livre encore et encore. Est-ce que je le faisais bien ? Dois-je me sentir ainsi ? Tenez-vous-en, dit l’auteur. Vous vous sentirez mal. C’est juste que votre corps se soumet enfin.

Après quelques semaines, malade et faible, affamé, l’inévitable s’est produit : je suis tombé en panne et j’ai mangé tout ce qui se trouvait en vue.

Et avec mon estomac plein et mon cerveau clair, j’ai de nouveau regardé le livre de régime. La peau de l’auteur s’étirait au point de se briser sur des côtes saillantes. Son visage, hésitant, cherchant, suppliant. Pâle, blême, une épave qui pouvait à peine lever les lèvres pour sourire. Fais ce que je fais, dit-il, alors mon sacrifice en vaudra la peine.

Était-ce l’idéal ? Était-ce ce que je cherchais pour mon avenir ?

La pire chose à être est gros : c’est ce que j’ai intériorisé de ma famille et de ma culture.

J’ai donc passé 40 ans à essayer de contrôler l’incontrôlable. Une jeune fille à l’école primaire, faisant frénétiquement des redressements assis pour que mon béguin puisse m’aimer. Une adolescente regarde les autres verser du Slim-Fast dans leurs briques de lait, regarde des émissions spéciales après l’école sur la boulimie avec nostalgie. Un jeune adulte affamé moi-même alors que je courais et courais, lors de compétitions d’athlétisme, sur des tapis roulants, dans les rues de la ville. Un adulte avec un partenaire qui a appelé ma graisse corporelle, le pire d’une litanie de choses qu’il a appelées mes échecs. Une femme dépassée offrant son corps battu à ceux qui le prendraient, dans l’espoir de le faire sentir.

Tous les régimes. Les régimes avec des noms : Fat Flush et Low Carb et Whole Grain. Les régimes sans noms : Bien-être et Pleine Conscience et Boot Camp. Tous conçus pour renforcer le fait que la pire chose à être est la graisse. Tous conçus pour prendre mon argent et ma dignité. Puis, quand cela a échoué, j’ai fait en sorte que je me sente comme l’échec.

Il y a eu un moment où j’aurais pu m’arrêter. Dans la trentaine, j’ai rencontré une femme avec un gros ventre, une femme qui ne semblait pas honteuse, qui marchait le ventre dehors. J’étais impressionné et choqué. Plus tard, elle et moi avons fait l’amour, et je m’émerveillais du ventre, de sa douceur, de sa douceur. Tout d’elle, vaut l’adoration. Un corps et un ventre dont elle se régalait et m’invitait à me délecter.

Mais encore, je n’ai pas appris. J’avais peur de mon propre ventre et de mon corps. Alors j’ai couru et couru et couru, et je n’ai pas mangé, et d’abord ma hanche a crié son agonie, puis mon genou. J’ai ignoré la douleur. Parce que nous devons le faire. Nous devons combattre nos corps. Qu’y a-t-il d’autre?

J’ai consulté à nouveau ce livre de régime. Regardé l’auteur. Je voulais que tout ait un sens.

Et voici la chose. J’étais (et je suis) un radical à bien des égards. Une jeune femme qui savait très tôt qu’elle ne se marierait pas et n’aurait pas d’enfants. Un cinglé bisexuel en colère. Un végétalien, pour l’amour de Dieu, dans le Midwest terre de viande et de pommes de terre.

Mais j’avais des angles morts énormes. Je ne comprenais pas l’étendue de mon privilège en tant que femme blanche de taille droite. J’ai regardé le monde de manière si critique, mais je n’ai pas pensé à remettre en question nos idées sur la taille du corps. La morale, la bonté que nous assignons à la maigreur ; l’échec suprême que nous associons à la graisse. L’hypothèse que seuls les corps minces et anguleux sont sains et que les corps doux, ronds et chauds sont aux portes de la mort.

J’ai posé le livre avec l’auteur hanté et obsédant.

Et c’est alors que, dans une sorte d’état de fugue de l’après-midi, en cherchant en ligne un autre moyen, j’ai trouvé un questionnaire de « confiance corporelle ». Les questions étaient des choses que je ne m’étais jamais posées auparavant :

Comment avez-vous perdu confiance en votre corps ? Quelles expériences ont eu un impact sur votre capacité à vous sentir chez vous dans votre corps ? Avez-vous déjà blâmé [the diets] ou vous êtes-vous toujours blâmé ? Comment votre corps vous a-t-il aidé à survivre dans le monde ? Que serait-il possible si vous décidiez que votre corps n’est pas le problème ?

Une longue liste de questions comme celles-ci, m’invitant à réfléchir, à critiquer, à utiliser ces compétences critiques dont j’étais si fier. Pour comprendre comment j’avais été dupé.

Après avoir terminé ce questionnaire, après avoir commencé à ressentir les limites de quelque chose comme la compréhension et le soulagement, j’ai continué.

J’ai trouvé Yr Fat Friend (identifié plus tard comme l’auteur et podcasteur Aubrey Gordon), qui a décrit les réalités de la vie dans un corps gras et les paramètres des phobies de notre culture. J’ai trouvé Health at Every Size, un paradigme de soins médicaux qui valide tous les corps. J’ai trouvé Christy Harrison, nutritionniste, auteur et podcasteur, exposant les limites de notre approche médicale et de soins de santé de la graisse. J’ai trouvé Caroline Dooner et The Fuck It Diet. J’ai trouvé tout un monde de gros libérateurs sur Instagram et de professeurs de neutralité corporelle à travers le podcast et l’espace Internet.

De ces enseignants, j’ai appris la science qui montre que les régimes échouent plus de 90 pour cent du temps. J’ai appris que les organisations de régime et de bien-être gagnent des milliards par an sur la base de ce fait. J’ai appris qu’il y a peu de preuves que la graisse est en fait le tueur que les soins de santé et les politiques publiques ont décrit comme étant, et le biais anti-graisse peut avoir l’impact le plus désastreux sur la santé. J’ai appris que notre taille corporelle est aussi aléatoire et unique que la taille ou la taille de nos chaussures et tout aussi incontrôlable.

Et puis, je me suis souvenu que mon corps avait faim parce qu’il me maintenait en vie.

Alors je me laisse manger. Je laisse mon corps douloureux et brisé se reposer.

J’ai pris du poids. Mais soudain, cela ne semblait pas être la pire des choses. Parce qu’alors j’ai vu combien de temps et d’énergie j’avais perdu.

La pire chose. Surtout pour les femmes, la graisse est le pire. Parce qu’il faut être petit, prendre le moins de place possible. Nous devons consacrer tout notre temps, notre énergie, notre créativité, notre amour et notre intelligence à rendre nos corps baisables. C’est ainsi que fonctionne notre monde.

Et si nous ne le faisons pas, si nous prenons de la place, si nous critiquons ce message et défendons notre cause, si nous utilisons notre voix, nous sommes des féminazis et des sorcières. Si nous laissons notre corps grandir, nous sommes laids et peu aimables.

Nous devons être distraits par la quête d’être petit, donc le vrai pouvoir nous échappera.

Si nous ne le faisons pas ? Nous devenons quelque chose de différent. Même dangereux.

Le pire est arrivé : j’ai grossi. J’ai eu un gros ventre rond. Mes cuisses se frottent et mes hanches sont épaisses. J’ai de la graisse de retour et de la graisse des aisselles.

Je sais que ma famille considère ma prise de poids comme un échec moral. Paresse pitoyable. Je suis la grosse tante maintenant. Je sais que ma culture considère mon embonpoint comme triste. Une femme d’âge moyen qui s’est laissée aller.

Mais maintenant, je ne pense pas aux calories et aux macros, et aux heures dont je vais avoir besoin pour torturer mon corps dans une salle de gym. Je mange n’importe quoi, sans restriction. Au fil du temps, les aliments autour desquels je me sentais incontrôlable ont perdu leur emprise. Je mange avec plus de paix maintenant, moins frénétique et anxieux, un animal aux yeux roulants dans le besoin et l’envie.

Mon corps est plus grand qu’il ne l’a jamais été. J’ai des moments de tristesse à ce sujet, des vestiges de mon éducation et de ma vie dans ce monde. Mais la plupart du temps, je me sens juste… neutre. Mon corps me garde ici, en vie, capable de respirer, de sourire, de baiser et de caresser des animaux, de manger de la bonne nourriture, de rire et de se battre.

Et depuis que j’ai arrêté de suivre un régime, j’ai eu du temps et de l’énergie pour bien plus. J’écris et crée maintenant avec de la fièvre, l’art jaillit de moi après des années d’engourdissement. Je suis éclairé d’une rage incandescente face à la façon dont le monde nous ment, mais aussi brûlant d’un espoir ardent que nous puissions tous trouver notre chemin vers ce nouvel endroit.

Le pire est arrivé. Et je suis libre.

Amy Lee Lillard est l’auteur du recueil de nouvelles Dig Me Out. Elle est co-créatrice du podcast Broads and Books.