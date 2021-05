«Un livre qui définit la saison Getafe? Guerre et Paix”

07/05/2021 à 10:48 CEST

.

Jaime Mata (Tres Cantos, Madrid, 32 ans), est un footballeur soucieux de sa formation. Fervent lecteur de livres, avec de futures préoccupations universitaires, il profite de son temps libre pour s’évader à travers les lettres. De l’école de Juan tuer ou alors Esteban Granero, l’avant du Getafe garantit que la lecture aide à se concentrer sur la vie professionnelle.

Dans un entretien avec l’Agence ., il a déclaré que le Getafe disputera ce dimanche une finale pour la permanence avant la Eibar. Ce sera un match clé pour l’équipe madrilène dans une saison irrégulière au cours de laquelle ils ont fini par se battre pour ne pas perdre la catégorie. Mata espère qu’à la fin, le livre qui définit le parcours de son équipe sera “Guerre et Paix” de Léon Tolstoï.

Question: Il y a deux ans je l’ai interviewé et il m’a dit qu’ils écoutaient du reggaeton dans le vestiaire et que l’année suivante, quand il aurait eu plus de rayures, il allait jouer sa musique. Vous entendez toujours la même chose … Ou avez-vous réussi à le changer?

Réponse: J’ai assez de gallons pour que quand je mets ma musique, ils la prennent (rires). J’ai réussi à le mettre, mais je n’ai pas pu le tenir.

Q: Quelle musique jouez-vous?

R: Nous avons varié. Nous laissons chacun y mettre un peu. Mais aujourd’hui, par exemple, j’ai dressé une liste de Pereza, Iván Ferreiro, Fito … si plus ou moins vous les connaissez ou les avez écoutés, laissez-moi faire. Sinon, ils me le prennent. Vous pouvez dire que je vieillis parce que la musique change. Avec la musique, on se rend compte que l’on vieillit, car il y a des gens qui ne connaissent pas une chanson, certains sont super mythiques.

Q: Vous m’avez également dit il y a deux ans que vous aviez conseillé aux jeunes de poursuivre leurs études. Le faites-vous toujours?

R: Si des enfants de la filiale arrivent, c’est vrai que j’essaye de m’inquiéter un peu plus. Il est vrai que maintenant, quelle est la première équipe de l’équipe, la majorité sont des gens avec des familles axées sur le football et rien d’autre. Mais il y en a d’autres qui ne font que commencer et à temps pour combiner les deux choses. J’essaie de les encourager à continuer leurs études.

Q: Vous avez regretté d’avoir quitté Law. Avez-vous repris votre carrière ou envisagez-vous de le faire?

R: Après deux ans, une des choses que j’élève à la maison est quelque chose que je veux vraiment faire: une fois que j’ai fini ma carrière sportive, aller à l’université. C’est quelque chose que j’adorerais, mais il est vrai qu’au cours de ces deux années, j’ai eu un enfant, maintenant un autre membre de la famille arrive et il faut voir comment je combine cela. Mais j’adorerais m’entraîner.

Q: Vous publiez de nombreux livres que vous lisez sur vos réseaux sociaux. J’ai vu “Four Friends” de David Trueba, la conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole … D’où vient votre amour de la lecture?

R: Je viens de terminer la lecture du dernier, celui de Carlos Matallanas (La vie est un jeu: Stratégie pour Mario et Blanca). Il avait le devoir de le lire, publié après son décès de la SLA. J’aurai toujours l’épine de ne pas l’avoir rencontré en personne. Un jour, il m’a écrit un article quand j’ai été appelé avec l’équipe nationale et je le garde avec beaucoup d’affection.

Q: Et d’où vient l’amour de la lecture à une époque où beaucoup préfèrent aller au tweet, à la phrase rapide, au plaisir instantané?

R: En cela, je ne suis pas entièrement convaincu. La lecture conventionnelle de ce qu’est un livre a changé, il est vrai que je l’ai traîné de chez moi. Je me souviens de ma mère, quand elle était petite, avant de s’endormir, que la dernière chose qu’elle a faite était de me lire. Cela reste et la plupart du temps, avant de m’endormir, la dernière chose que je fais est de ramasser le livre. C’est comme ma transition vers le sommeil. Mais de nos jours, il m’arrive de nombreuses fois, à moi-même ou à ma femme, que vous soyez avec votre téléphone portable et que le simple fait d’être avec lui ne signifie pas que vous ne faites rien. Plusieurs fois, vous lisez des articles ou des journaux et des choses intéressantes. Nous avons pensé que l’utilisation du téléphone est une distraction, mais il y a des moments où vous vous entraînez.

Q: Pensez-vous que la lecture traditionnelle aide un footballeur à calmer sa tête et son corps, puis à être plus calme sur le terrain?

R: Oui, totalement. En fin de compte, une chose que mon oncle m’a dite, c’est que plus le cerveau est serré, plus il l’apprécie. C’est clair. Quand je passe sans lire pendant un certain temps, mes capacités d’expression orale ou de compréhension diminuent souvent. Quand je lis beaucoup, cela aide à mieux m’exprimer, pour que les idées sortent plus vite. Vous aidez votre cerveau et cela doit se refléter dans votre vie professionnelle.

Q: Vous appartenez à un club de joueurs comme Juan Mata ou Esteban Granero que vous les voyez lire ouvertement. Y en a-t-il beaucoup plus et on ne le sait pas ou êtes-vous peu nombreux?

R: Oui, il y en a. L’année dernière, avec Jorge Molina, nous sommes toujours allés tous les deux avec le livre en bus, en train et en avion. Il est vrai qu’aujourd’hui avec les réseaux sociaux, il semble que les choses que vous ne rendez pas publiques, c’est que vous ne les faites pas. Et loin de là. J’essaie, dans les équipes dans lesquelles j’ai été, de lire dans des situations de groupe. En fin de compte, si une personne vous voit le faire, peut-être que vous l’invitez à dire un jour … “Merde, je vais chercher un livre.” Plusieurs fois, lors de voyages, je lis en public, pour que quelqu’un puisse le voir et m’imiter. Si seulement.

Q: Ne vous prennent-ils pas pour un “monstre” quand ils vous voient?

R: Il est clair que les blagues sont les mêmes. Et si le livre est à l’envers, que se passe-t-il si je ne peux pas lire … eh bien, ce qui est typique de la garde-robe qui est toujours faite avec un ton humoristique. C’est une habitude de plus comme celle avec le mobile ou comme moi, que j’aime lire. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a de la place pour tout.

Q: Changer le troisième … Avez-vous remarqué que la génération actuelle de Getafe, qui a eu quatre très bonnes années en compétition en Europe, est épuisée? Ça sent la fin du cycle avec cette saison qui ne se passe pas aussi bien?

R: Aujourd’hui, ce que nous remarquons, c’est que nous devons nous sauver. Nous sommes proches du rivage et il faut beaucoup continuer à ramer. Le plus compliqué reste et l’objectif doit être atteint, que Getafe reste une saison de plus en Première Division. Ensuite, il sera temps d’analyser la saison. Il est vrai que nous avons eu de très bonnes saisons et ce que nous avions fait jusqu’ici était extraordinaire. Cette année, les bénéfices de tous ont baissé et tout doit être analysé. Il y aura du temps pour cela.

Q: Est-il difficile de regarder de près l’Europe pendant trois saisons et de se battre soudain pour ne pas descendre? Devez-vous faire un travail mental supplémentaire?

R: Oui, nous devons faire un changement radical de puce car les saisons précédentes, nous avons gagné confortablement, il semblait que tout allait cher. Cette année, ajouter un point coûte cher et tout doit être travaillé davantage. Cela fait partie de ce sport, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises. La même chose est faite et les résultats sont différents. Cela fait partie de la magie du football.

Q: Le match contre Eibar est-il le plus important du parcours?

R: Oui, sans aucun doute. Tout comme il y a deux semaines à Huesca, en ce moment, c’est la fête d’Eibar. Cela marque beaucoup l’avenir de la saison, la fin de la Ligue. Pour nous, c’est extrêmement vital, tout comme pour Eibar. Chez nous, si nous voulons rester en première division, nous devons gagner.

Q: Getafe a plusieurs attaquants de haute qualité, mais cela a coûté cher de marquer des buts. Y a-t-il une analyse à ce sujet ou est-ce juste une question de chance?

R: Je pense qu’il y a eu tout cette saison. Quelques moments où il nous a été difficile de générer et de marquer des buts. Et d’autres dans lesquels nous avions raison. Par rapport aux saisons précédentes, nous avons chuté, mais je pense que chaque année est différente. Parfois, la balle entre facilement et parfois elle coûte plus cher. Mais avec le travail, les choses finissent par venir. Nous gardons cela à l’esprit.

Q: Il y a deux jours, l’un de vos rivaux pour le poste, Enes Ünal, a marqué deux buts. C’est vous qui avez célébré le plus avec lui. Elle l’a encouragé et l’a serré dans ses bras de manière très expressive … avez-vous passé un très mauvais moment?

R: Cela a été une année difficile pour lui. Il a eu des blessures, il lui a été difficile d’entrer dans la dynamique de l’équipe. Mais maintenant, il est dans un bon moment personnel et de groupe. Vous devez en profiter. Nous voulons tout de tout le monde. Quand il y a un partenaire confiant et lâche, vous devez profiter de lui et lui donner la confiance nécessaire pour continuer sur cette voie. En fin de compte, c’est dans l’intérêt de tous.

Q: Le dernier … quelle chanson ou quel livre définit la saison de Getafe en ce moment?

R: L’un des derniers que j’ai lu et qui m’a beaucoup marqué: la guerre et la paix de Tolstoï. Nous aurions à rechercher selon quel caractère dans le livre. Mais c’est un peu ça, une saison compliquée, mais avec un esprit concentré, on va atteindre l’objectif.