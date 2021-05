Un livre sur Bezos dit que le directeur de SpaceX a été interrogé sur la direction de Blue Origin

La recherche de Jeff Bezos pour un PDG pour son entreprise spatiale Blue Origin comprenait une supplication adressée au président de SpaceX, Gwynne Shotwell, selon un compte rendu dans «Amazon Unbound» de Brad Stone. (Photo Bezos à gauche: Geekwire Photo de Kevin Lisota. Photo Shotwell à droite: CNBC via YouTube)

En ce qui concerne son entreprise spatiale Blue Origin, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, aime à dire que «la lenteur est fluide et la fluidité est rapide». Mais un nouveau livre affirme que Bezos était tellement préoccupé par la lenteur des progrès il y a cinq ans que Gwynne Shotwell, président et chef de l’exploitation de SpaceX, a été interrogé sur la possibilité de devenir le PDG de Blue Origin.

Shotwell – qui est le deuxième derrière le PDG du milliardaire Elon Musk chez SpaceX – a rapidement repoussé la supplication, affirmant que “cela n’aurait pas l’air bien”, selon le compte rendu du journaliste technique Brad Stone dans “Amazon Unbound”. Ce n’est que l’une des révélations d’un seul des chapitres du livre – celui qui est consacré à Blue Origin, qui a été fondée par Bezos en tant qu’entreprise privée en 2000.

«Amazon Unbound» fait suite au livre de Stone de 2013 sur Bezos et Amazon, «The Everything Store». Le livre précédent évoquait la genèse de Blue Origin dans les rêves spatiaux d’enfance de Bezos – et citait une de ses petites amies de lycée affirmant que Bezos avait fondé Amazon uniquement pour gagner l’argent nécessaire à son entreprise spatiale.

«Je ne peux ni confirmer ni nier cela», m’a dit Bezos en plaisantant au printemps 2016.

Le nouveau livre de Stone suggère que six mois seulement après cette interview, Bezos n’était pas d’humeur à plaisanter. Citant des entretiens avec des personnes qui connaissaient le fonctionnement de Blue Origin, Stone écrit que Bezos a appelé une succession de dirigeants pendant plusieurs semaines à l’automne 2016 pour discuter des progrès de l’entreprise spatiale, ou de son absence.

Le livre dépeint Bezos comme frustré par des dépenses plus importantes que prévu – et des résultats qui arrivent plus lentement que prévu. Dans le récit de Stone, le président de longue date de Blue Origin, Rob Meyerson, a été pris au milieu: accusé de suivre les instructions envoyées par e-mail de Bezos, mais mécontent des membres démoralisés de son équipe.

Le mécontentement de Bezos a été en partie alimenté par le succès de SpaceX et de son PDG milliardaire, Elon Musk. Alors que la majeure partie du financement de Blue Origin provenait directement de Bezos, SpaceX s’est dépêchée de lever des capitaux extérieurs – dont 1 milliard de dollars auprès de Google et de Fidelity – et a réussi à obtenir des contrats de plusieurs milliards de dollars de la NASA. SpaceX sautait en avant comme le lièvre dans les Fables d’Esope, tandis que Blue Origin semblait avancer comme la tortue. (Et en fait, les tortues font partie des armoiries de Blue Origin.)

Il y avait un élément personnel dans la rivalité. «Musk et Bezos se ressemblaient beaucoup – implacables, compétitifs et absorbés par leur image d’eux-mêmes. Mais Musk recherchait avidement les projecteurs et cultivait une sorte d’adoration sectaire dans ses entreprises et parmi ses fans. … Bezos, en revanche, était plus prudent », écrit Stone.

La recherche de plusieurs mois de PDG – qui, selon Stone, était dirigée par Susan Harker, vice-présidente du recrutement d’Amazon – était la tentative de Bezos de remédier au dysfonctionnement et d’accélérer les progrès de Blue Origin. Bezos a finalement choisi le cadre de Honeywell Aerospace, Bob Smith, qui a tranquillement pris les rênes du PDG en août 2017.

Blue Origin “avait vraiment atteint un point d’inflexion sévère”, a déclaré Smith dans une interview ultérieure.

Alors que s’est-il passé depuis? Bezos a considérablement augmenté le budget de Blue Origin et a commencé à augmenter régulièrement ses effectifs. En 2016, Blue Origin comptait 600 employés. Désormais, l’effectif dépasse 3500 personnes. Stone écrit que Bezos s’est amèrement plaint d’un budget proposé de 500 millions de dollars en 2016. Mais en 2017, Bezos a reconnu aux journalistes qu’il avait l’intention de vendre au moins un milliard de dollars d’actions d’Amazon chaque année pour financer l’entreprise spatiale.

«Les employés étaient stupéfaits – c’était la première fois qu’ils en avaient entendu parler», dit Stone dans le livre. (Une partie du produit de la vente d’actions de 2,4 milliards de dollars que Bezos a annoncée la semaine dernière ira presque sûrement à Blue Origin.)

Meyerson a évolué et c’est maintenant à Smith de gérer les attentes. Un an après qu’il est devenu PDG, Smith a déclaré qu’il s’attendait à ce que les gens commencent à faire des voyages spatiaux suborbitaux sur le vaisseau spatial New Shepard de Blue Origin en 2019, et il a prédit que la fusée New Glenn de classe orbitale commencerait à voler en 2021. Ce calendrier est depuis passé à à droite, en partie à cause des effets du COVID-19: le premier vol New Shepard avec équipage est maintenant prévu pour juillet, tandis que les débuts de New Glenn ont été reportés à la fin de 2022.

Il y a eu d’autres revers: l’année dernière, Blue Origin a perdu dans la compétition de plusieurs milliards de dollars du Pentagone pour les lancements de sécurité nationale – et le mois dernier, une équipe industrielle dirigée par Blue Origin a perdu le financement de la NASA pour le développement d’un lunaire capable d’équiper. atterrisseur. Dans les deux cas, SpaceX a prévalu à la place.

La situation aurait-elle été différente si Shotwell était devenu le PDG de Blue Origin? Vous pourriez aussi bien spéculer sur les licornes dansant autour d’une rampe de lancement: Shotwell a été brutalement franc dans son évaluation des perspectives de Blue Origin. «Je ne pense pas qu’il y ait là une motivation ou une motivation», a-t-elle déclaré l’année dernière lors d’une conférence sur l’investissement. «Ils ont une tonne d’argent, et ils ne font pas grand-chose.»

Autres extraits d’espace de “Amazon Unbound”:

Stone cite abondamment un mémo Bezos de 800 mots, officieusement appelé «La lettre de bienvenue», qui a été remis aux nouveaux employés de Blue Origin depuis 2004. «Nous sommes une petite équipe engagée à semer une présence humaine durable dans l’espace», le mémo dit. «Blue poursuivra cet objectif à long terme patiemment, étape par étape.» La note de Bezos aurait établi un cap pour un programme de véhicules orbitaux avec équipage, avec des missions lunaires à plus long terme. Le livre mentionne également le moteur de fusée BE-4 de Blue Origin, qui a fait l’objet d’un partenariat de sept ans avec United Launch Alliance. ULA prévoit d’utiliser le BE-4 sur sa fusée Vulcan de nouvelle génération – mais George Sowers, ancien scientifique en chef de l’ULA et vice-président des programmes avancés, a déclaré à Stone que «les dirigeants de l’ULA avaient l’impression d’avoir été trahis et ont menti» lorsqu’ils ont découvert Blue Origin utiliserait également le BE-4 sur sa propre fusée New Glenn, un rival potentiel de Vulcan. Stone donne quelques détails sur les endroits où les employés de Blue Origin se détendent, y compris un «jardin secret» avec un étang à koi au siège de l’entreprise à Kent, Washington .; et un salon extérieur près de la rampe de lancement de Blue Origin dans l’ouest du Texas, surnommé «Parpie’s Bar» – d’après le surnom donné au père de Bezos, Mike Bezos, par ses petits-enfants.