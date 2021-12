Un livre suscite une nouvelle polémique autour de la mort du père de Luis Miguel

Lors d’une interview avec l’émission de radio Tout pour les femmes, Oceguera a déclaré : « Il a attiré mon attention, d’après ce que j’ai enquêté, que la mort de Roi Luisito Ce n’était pas naturel et tout ce qu’il faisait dans la relation avec Marcela. [Me sorprendió] pour voir comment elle a enduré énormément, elle a eu un syndrome de Stockholm, dans lequel elle est tombée amoureuse de son ravisseur et sa faible estime de soi lui a fait accepter des conditions horribles, jusqu’à ce qu’elle y abandonne sa vie ».

Sergio et Luis Miguel avaient une relation complexe avec Luisito Rey. (Agence du Mexique)

L’auteur a souligné qu’elle a des preuves de la version qu’elle donne sur la mort du père de Luis Miguel. « D’après ce que nous avons enquêté, il est décédé des suites d’un passage à tabac que les personnes impliquées dans sa piste ont envoyé pour lui donner … nous avons le rapport médical qui le soutient car il a été sévèrement battu, c’est quelque chose qu’ils ne font pas vous expliquer dans la série ou n’importe où ».

En savoir plus sur Luisito Rey !

Luisa a déclaré que Rey avait emporté une infinité d’informations dans la tombe. « Beaucoup de secrets, des endroits où il avait caché de l’argent, il a pris en main tous les secrets d’une vie pleine de nombreux mensonges et, par exemple, dans le cas de Marcela, je pense qu’il a pris le secret de ce qu’il a lui-même fait pour sa « .