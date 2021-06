Un livreur surpris par une caméra de sonnette en train de voler le vélo d’un adolescent .

Spencer Cartwright, 14 ans, a été vidé lorsque les vélos qu’il utilise pour sa tournée de papier ont été volés (Photo: Portsmouth News/Solent News)

Une entreprise de livraison a ouvert une enquête après qu’un de ses employés aurait été surpris en train de voler le vélo d’un adolescent en train de voler la caméra d’une sonnette.

Un homme masqué a été surpris en train de se faufiler dans la ruelle près d’une maison et de s’enfuir avec le vélo de montagne Cannondale à 525 £ – mais tout a été filmé.

L’incident a suscité des excuses embarrassées de la part de la société de livraison basée à Sheffield, Tuffnells, dont le chauffeur a apparemment été impliqué dans le vol.

Une pièce de voiture a été livrée à Craig Cartwright, 37 ans, par un membre du personnel de l’entreprise peu de temps avant le vol du vélo de Spencer, son fils de 14 ans.

Le voleur, qui, selon les Cartwrights, était le passager du véhicule du chauffeur-livreur, a été capturé à la sonnette Ring et sur CCTV.

Cela a laissé l’adolescent, qui a économisé pour acheter lui-même le vélo afin de pouvoir faire sa tournée plus rapidement, absolument désemparé

Craig et sa mère Catherine, 33 ans, ont immédiatement interpellé la société de livraison au sujet de l’incident de vendredi dernier et Tuffnells a accepté d’enquêter.

Le vélo a été volé peu de temps après que la société de livraison Tuffnells se soit rendue au domicile des Cartwright (Photo: Portsmouth News/Solent News)

Quatre jours plus tard, un cadre supérieur de l’entreprise est arrivé chez eux à Waterlooville, dans le Hampshire, avec le vélo rouge de Spencer – bien que dépouillé de sa plaque adaptée personnalisée identifiable, de sa lumière, de son cadenas et de son porte-bouteille.

La société, qui opère dans tout le Royaume-Uni, s’est excusée et a blâmé un “tiers” pour le vol.

Spencer, qui a été contraint de terminer sa tournée de papiers sur un scooter à la place, a déclaré: «J’étais dévasté. Il m’a fallu des siècles pour économiser pour cela.

« Je l’utilise tous les jours – c’est juste un vélo incroyable. J’étais vraiment énervé, c’est dégoûtant.

Sa mère a déclaré: «Ils nous l’ont rendu, bien que le conducteur affirme qu’il ne savait rien de son passager qui avait volé le vélo.

«Le responsable m’a téléphoné et m’a dit qu’il nous rendrait le vélo.

Le voleur, qui portait un masque et s’est mis une casquette sur le visage, a pris le vélo dans une ruelle sur le côté de la maison (Photo: Portsmouth News/Solent News)



Un cadre supérieur de Tuffnells a rendu le vélo et a mis sur liste noire les personnes impliquées de travailler à nouveau pour l’entreprise (Photo: Portsmouth News/Solent News)

«Il a dit qu’il allait envoyer le chauffeur impliqué dans le vol et j’ai dit qu’il n’était pas le bienvenu dans ma propriété.

«C’est absolument terrible, vous pensez juste qu’un livreur est censé livrer, vous ne vous attendriez pas à ce qu’il prenne quelque chose.

«Nous voulions juste que notre fils récupère son vélo. Il fait sa tournée depuis l’âge de 13 ans.

“Il a économisé tout cet argent pour acheter ce vélo – c’est sa fierté et sa joie.”

La société s’est excusée et a donné 525 £ à la famille pour un nouveau car il n’était pas dans le même état qu’il l’avait laissé, un geste qui, selon Catherine, était ” vraiment bien de leur part “.

Un porte-parole de Tuffnells a déclaré: «Nous avons pris des mesures immédiates pour enquêter et nous assurer que le vélo a été rapidement récupéré et rendu, en tenant le propriétaire pleinement informé tout au long.

«Les personnes jugées responsables ont été fournies par un organisme tiers, qui a immédiatement mis fin à leur prestation de service.

“Nous avons pris des mesures supplémentaires pour nous assurer que les individus ne seront pas en mesure de travailler au nom de notre entreprise à l’avenir.”

Tuffnells a déclaré avoir « mis sur liste noire » les personnes impliquées. Hampshire Constabulary a déclaré qu’elle enquêtait sur le vol et que des enquêtes étaient en cours.

