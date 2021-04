Un logiciel envoyé en prison pour avoir volé des dizaines de postiers, leurs patrons ont caché qu’il s’agissait d’un bug | La technologie

Le service postal britannique est confronté à un scandale majeur. Des centaines d’employés ont été accusés d’avoir volé au cours des 20 dernières années, parce que les logiciels ne peuvent pas se tromper … ou peut-être le peuvent-ils?

Janet Skinner, une employée des postes, a été séparée de ses enfants pendant 9 mois, accusée d’avoir volé plus de 60000 euros, et à sa sortie de prison, elle a été rejetée au travail pour être une ex-détenue, selon la BBC. Une autre femme a été emprisonnée alors qu’elle était enceinte. Harjinder Butoy a passé 3 ans et 8 mois en prison. Un autre employé s’est suicidé.

Justice britannique a annulé la condamnation de 39 employés du service postal britannique accusé d’avoir volé de l’argent, après avoir vérifié que le logiciel qui les a accusés, pourrait contenir un bogue. Une enquête a également révélé que les responsables du service postal avaient de fortes indications que le logiciel était défectueux, mais ils ont toujours refusé de le reconnaître afin de ne pas affecter la réputation de l’entreprise. Le nombre total d’employés condamnés est de près de 700 personnes.

Depuis le temps le service postal britannique utilise un logiciel de gestion appelé Horizon, de la société japonaise Fujitsu. Au cours des 20 dernières années ce logiciel a accusé des centaines d’employés des postes d’avoir volé de l’argent, car les montants saisis ne coïncidaient pas avec ceux enregistrés dans le système.

Dans certains cas, c’était peu d’argent et les employés ont été condamnés à une amende ou licenciés. Mais dans d’autres les montants ont atteint 100000 livres, et ils se sont retrouvés en prison.

On sait que certains d’entre eux, après avoir découvert que le système leur avait dit qu’il manquait de l’argent, ont même essayé de le sortir de leur poche, hypothéquer la maison.

Malgré le fait que ces employés ont prétendu qu’ils étaient innocents et n’avaient pas volé un centime, l’insistance du service postal pour que le logiciel soit vérifié et fiable, a joué un rôle clé dans les essais. Face au dilemme que le logiciel ne peut pas tricher mais les gens peuvent, les juges ont déclaré les employés coupables.

Certains d’entre eux, comme Hughie Thomas, ont passé les 16 dernières années à réclamer justice au tribunal. Enfin, une réouverture du dossier a permis de découvrir que les responsables du service postal avait de fortes indications que le logiciel Horizon était bogué avant même le début des procès, mais ils auraient permis à leurs employés d’être injustement condamnés à des peines de prison, plutôt que de reconnaître la décision d’Horizon.

Le service postal a déjà commencé à verser des compensations, et a reçu plus de 2400 plaintes d’employés injustement accusés. Il a également annoncé que le logiciel Horizon sera remplacé par un service cloud.

Une nouvelle scandaleuse et dramatique qui nous laisse une leçon précieuse: le logiciel ne triche pas, mais les personnes qui le programment peuvent se tromper. Et ceux qui sont responsables de ce logiciel aussi.

La technologie n’est pas infaillible et vous devez être conscient du moment où elle affecte la vie des gens.