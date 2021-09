Un logiciel qui supprime les accents étrangers dans les centres de service client suscite la polémique | La technologie

in

À l’avenir, vous pouvez arrêter d’écouter les personnes qui parlent l’espagnol américain lorsque vous appelez Amazon, Vodafone ou Movistar.

Nous l’avons tous vécu plus d’une fois : vous appelez le Service Clients d’une boutique en ligne, d’un opérateur téléphonique ou d’une autre entreprise, et Vous êtes servi par une personne avec un accent hispano-américain marqué.

Dans les pays anglo-saxons, il se produit également, avec des accents d’autres pays, principalement d’Inde ou des Philippines.

Beaucoup de gens ne l’aiment pas parce que parfois l’accent, déformé par la mauvaise qualité de l’audio des appels téléphoniques, c’est plus compliqué à comprendre. C’est pourquoi une startup californienne appelée Sain, Se développe un logiciel controversé qui remplace en temps réel l’accent étranger des opérateurs du Service Client, par un accent neutre.

Pourquoi les grandes entreprises utilisent-elles des travailleurs avec des accents d’autres pays dans leur service technique ?

Dans beaucoup de cas, parce qu’ils facturent moins, et c’est un service pour lequel ils doivent payer 24 heures sur 24.

Aussi parce que la nuit, ils utilisent des travailleurs dans les pays desquels il fait jour, et ainsi ils n’ont pas à payer de supplément pour les nuits de travail.

Le logiciel Sanas change l’accent en temps réel pour un accent plus neutre. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un exemple d’accent en anglais indien, converti en anglais neutre :

Il y a un problème évident : ce sera plus neutre, mais c’est aussi plus robotique. On dirait que vous parlez à une machine plutôt qu’à une personne.

Comme nous le dit notre collègue David Vázquez dans Business Insider, les linguistes critiquent que l’accent neutre n’existe pas.

Il n’y a pas de règles pour définir ce qui est neutre et ce qui ne l’est pas, et même en considérant que l’accent espagnol neutre est celui utilisé en Espagne continentale, ou sur le plateau castillan, même dans ces domaines spécifiques, il y a des accents différents.

Sanas se défend en arguant qu’il ne s’agit pas de racisme verbal ou que certains accents sont meilleurs que d’autres, mais que les gens se comprennentPar exemple, pour de nombreux Britanniques ou Américains, l’accent indien ou philippin (d’où viennent la majorité des employés du service client) est difficile à comprendre.

« Sanas s’efforce de rendre la communication facile et sans friction afin que les gens puissent parler en toute confiance et se comprendre », a déclaré son PDG, Maxim Serebryakov.

Controversée ou non, c’est une proposition qui les investisseurs semblent apprécier: Sanas a déjà levé plus de 5,5 millions de dollars, lors de son premier tour de table.