Un long adieu au Covid

Je continue de faire le serment de ne plus écrire sur le covid. En ce qui me concerne, c’est fini. Fait. Fini. Ennuyeuse. Tout ce qui m’importe, c’est de ne plus jamais avoir à porter de masque. La variante omicron est une sorte de reductio : covid est maintenant, essentiellement, le rhume, qui comme covid est un groupe de coronavirus.

Mais les absurdités liées au covid de notre gouvernement continuent de me faire reculer. Comme ces deux histoires, qui sont apparues presque côte à côte dans le New York Post d’hier. Tout d’abord, Joe Biden met en garde contre l’apocalypse d’omicron :

Le président Biden avait l’air d’avoir regardé « Game of Thrones » alors qu’il avertissait jeudi que les non vaccinés « va bientôt submerger » les hôpitaux américains et que les refus de vaccins connaîtraient « un hiver de maladies graves et de décès ». « C’est ici maintenant et ça se propage et ça va augmenter », a déclaré Biden à propos de la nouvelle variante Omicron de COVID-19 à la Maison Blanche, assis près de son conseiller médical en chef, le Dr Anthony Fauci. « Pour [the] non vaccinés, nous assistons à un hiver de maladies graves et de décès – les non vaccinés, pour eux-mêmes, leurs familles et les hôpitaux qu’ils vont bientôt submerger », a déclaré Biden.

Donc, selon Biden : Omicron est affreux et vous devez être vacciné. En fait, cependant, omicron n’est pas très menaçant. En fait, il n’est pas clair que quelqu’un dans le monde soit mort des suites directes d’omicron, par opposition à la mort de quelque chose d’autre en éternuant par coïncidence.

Pendant ce temps, le Post rapporte également ceci:

Une nouvelle étude de l’Université de Columbia indique que la variante Omicron est « marquablement résistante » aux vaccins et les rappels pourraient ne pas faire grand-chose pour aider, ce qui annonce de mauvaises nouvelles pour le pays alors que Omicron se propage et que les cas de COVID-19 augmentent à l’échelle nationale.

***

Les scientifiques expriment leur inquiétude dans l’étude publiée mercredi que les mutations « étendues » de la variante puissent « grandement compromettre » le vaccin, voire le neutraliser.

***

Les résultats sont « conformes aux données cliniques émergentes sur la variante Omicron démontrant des taux plus élevés de réinfection et des percées vaccinales », ont déclaré les auteurs. Une étude a récemment montré qu’Omicron est environ 70 fois plus transmissible que Delta, mais moins grave.

Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense que c’est une bonne idée que la plupart des personnes d’âge moyen et âgées se fassent vacciner, comme je l’ai été. Les vaccins Operation Warp Speed ​​inspirés de Trump ont fait beaucoup de bien. Mais ils sont fondamentalement une mesure provisoire, et le coronavirus a muté assez rapidement autour d’eux.

L’affirmation de Joe Biden selon laquelle les « non vaccinés … envisagent un hiver de maladies graves et de décès » est ridicule, à la fois parce que les vaccins sont pour la plupart inefficaces contre omicron et parce qu’omicron provoque très peu de « maladies graves et de décès ». Joe Biden répand simplement de la désinformation. Cela dit, il est amusant d’assister à son engagement exagéré envers les vaccins Trump.

Je voudrais dire que c’est mon dernier mot sur le coronavirus, mais je suppose que ce ne sera pas le cas.