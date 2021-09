Un long chemin vers l’inclusion financière : l’indice FI montre un écart entre les allégations concernant l’inclusion financière et la réalité sur le terrain

L’indice FI fait de la participation des personnes à ces régimes de retraite un paramètre d’inclusion financière.

Par Arindam Gupta

L’indice d’inclusion financière de RBI (FI-Index) est le deuxième effort institutionnel de ce type dans le pays, après Inclusix de CRISIL. Le FI-Index est similaire à Inclusix en ce qui concerne l’échelle de mesure, tous deux allant de 0 à 100. Le FI-Index couvre l’ensemble des services financiers, avec un total de 97 indicateurs pesant trois paramètres : facilité d’accès aux services (35 % du poids), la disponibilité et l’utilisation des services (45%) et la qualité des services (20%). Selon un communiqué de RBI, il capture l’aspect qualité de l’inclusion financière “comme en témoignent la littératie financière, la protection des consommateurs, les inégalités et les carences dans les services”. Inclusix a pris en compte quatre paramètres (pénétration des agences bancaires, pénétration des dépôts, pénétration du crédit et pénétration de l’assurance) inclinant vers les activités entourant un compte bancaire. Ce n’est qu’en 2018 qu’Inclusix a inclus l’assurance comme paramètre. Il couvre 666 districts et évalue l’inclusion financière aux niveaux national, régional, étatique et du district, disponible pour la dernière fois en 2018. Dans ce contexte, les efforts de RBI arrivent à point nommé alors que le gouvernement actuel défend la cause de l’inclusion financière.

Partout dans le monde, la possession d’un compte bancaire a longtemps été utilisée comme seul indicateur d’inclusion financière. Le crédit est apparu plus tard comme un indicateur plus significatif, faisant du compte bancaire une condition préalable. En Inde, Inclusix a pensé à la microfinance dès sa première édition. Il a également pris la pénétration du crédit dans son giron. Dans une évaluation plus fine de l’inclusion financière, l’accès à l’assurance a également été considéré comme important. L’échec des modèles d’intermédiaire bancaire comme la banque mitra a conduit le gouvernement à prendre plusieurs mesures. La transformation des bureaux de poste en banques postales est l’une de ces mesures.

Le nouveau FI-Index prend également en compte l’accès des personnes aux bureaux de poste dans leur nouvel avatar. La planification de la retraite gagne en importance dans le pays avec de plus en plus de régimes de retraite. Le secteur privé, où il n’y a pas de retraite, emploie un nombre plus important que le secteur public. Parmi les UPE, le secteur public de base ne peut se permettre que des retraites. Les gouvernements des États ont presque arrêté la pension pour les nouveaux entrants et le Centre a également cessé de la proposer seul depuis 2004. Pour la grande partie des travailleurs indépendants ou du secteur non organisé, la pension est inexistante. Atal Pension Yojana (co-contributive). modifié du Swavalamban Yojana préexistant, est un régime de retraite soutenu par le gouvernement ciblant principalement le secteur non organisé. LIC et d’autres sociétés ont déjà lancé de nombreux produits de retraite indépendamment des couches économiques, à l’exception du régime national de retraite. L’indice FI fait de la participation des personnes à ces régimes de retraite un paramètre d’inclusion financière.

L’indice FI, tel qu’il est proposé de publier chaque année en juillet, est construit sans aucune année de base. Sa valeur serait de 53,9 pour l’exercice clos en mars 2021, contre 43,4 pour l’exercice clos en mars 2017. La détention de comptes bancaires a considérablement augmenté avec le Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. DBT a techniquement sorti les comptes bancaires de la dormance (la dormance était de 49% selon les données de Findex en 2017); Rs 5,53 lakh crore ont été transférés numériquement dans le cadre de 319 programmes gouvernementaux au cours de l’exercice 21 en tant que DBT. Aujourd’hui, près de 96% des comptes bancaires sont revendiqués par le gouvernement comme ayant été couverts par au moins un moyen de paiement numérique d’ici mars 2021.

Lors du Sommet sur l’inclusion financière du 15 juillet, le gouverneur de la RBI a affirmé qu’environ 425 millions de personnes ont des comptes JDY, dont 55 % sont des femmes. Il a tenté de répondre aux critiques selon lesquelles un tiers des femmes pauvres en Inde n’ont pas de compte JDY. Mais toutes ces statistiques ne parviennent pas à expliquer la valeur de l’indice FI franchissant simplement la mi-parcours. L’évaluation «qualitative» de l’inclusion financière soulève de nombreuses questions telles que le nombre de transactions induites par les clients pouvant être vues dans les comptes JDY, l’utilisation de la facilité de découvert, la possibilité de bénéficier d’une assurance accident associée à la carte Rupay ou d’une assurance-vie associée. Il soulève également des questions sur la littératie financière, sur la connaissance des masses des produits et des types financiers, par exemple, leur capacité à faire la distinction entre l’assurance et un investissement ordinaire. Il y a un long chemin à parcourir.

L’auteur est professeur de commerce, Université Vidyasagar, Midnapore

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.