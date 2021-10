« Un loup déguisé en mouton »: le classique époustouflant du mouton noir

Vous pouvez imaginer la confusion sur le visage de certains auditeurs lorsqu’ils mettent Le premier album de Black Sheep, Un loup déguisé en mouton, pour la première fois. « Alors ce duo vient de Native Tongues ? Ils sont avec De La Soul, A Tribe Called Quest, et Reine Latifah? Ils doivent être frais et ensoleillés, pas méchants comme ça. Doo-doo en train de manger ? En train de boire du pipi ? Cachez votre hos… C’est une blague ?!”

Sorti à l’automne 91, Black Sheep n’était pas aussi polis que leurs copains de Native Tongues, l’agrégation informelle d’artistes rap qui cherchaient à éviter les clichés et à promouvoir un afrocentrisme intelligent. Quelques années après 3 Feet High And Rising de De La, et face à l’échec commercial comparatif de l’excellent deuxième album de Jungle Brothers, Done By The Forces Of Nature, Black Sheep a clairement réalisé que les choses étaient en train de changer dans le hip-hop, alors ils n’ont pas suivi le modèle des langues autochtones. Alors que les grooves étaient bien plus bas que le style hardcore de la côte ouest, et qu’ils laissaient toujours leur discours avec humour et intelligence, Black Sheep était rugueux. Ils n’ont tiré la poudre aux yeux de personne : l’introduction « Intro » énonce leurs racines familiales hip-hop, mais indique clairement qu’ils s’appellent Black Sheep pour une raison. Dres et M. Lawnge («Long») ont fait leur propre truc sur A Wolf In Sheep’s Clothing, laissant les hypothèses glisser sur eux comme des côtelettes d’agneau sur du téflon.

Une fois que le fan de hip-hop prudent a contourné ces idées préconçues, c’était un sacré album. En fait, il s’est bien vendu, se classant au 30e rang du palmarès Billboard et livrant une série de singles fessés dont « Strobelight Honey », qui a dominé le palmarès R&B, et le puissant « The Choice Is Yours (Revisited) ».

Black Sheep a eu un grand impact, mais leur malheur a été de faire leurs débuts dans une année où les classiques du hip-hop sortaient chaque semaine (les débuts de Naughty By Nature et Cypress Hill; Gang Starrpas dans l’arène ; Atomes de rupture de la source principale ; etc). Il était facile d’être éclipsé dans cette entreprise, et le fait que Black Sheep ait fait de la musique avec de la satire et un esprit sarcastique et âpre, signifiait que leur message complet n’allait jamais être apprécié par tout le monde.

Si une partie a perdu son sens (cette « Intro » explicative n’a plus le même objectif), leur album est toujours plein de mélodies. Le flux lyrique de Dres est prodigieux, soyeux, intelligent, profondément funky ; entendez « Flavor Of The Month », un message de positivité retraçant son évolution d’enfant méprisé à adulte confiant. « À qui de droit » s’étend du racisme musical, des MST, des rappeurs à guichets fermés et des groupes sans talent signés pour être radiés en tant que perte fiscale, Lawnge affichant d’énormes côtelettes de microphone. Il y a des sketchs (« LASM », une chanson qui est une interview ; « Go To Hail », une rencontre avec un chauffeur de taxi réticent et raciste ; « For Doz That Slept »), des déclarations de luxure (le tout à fait scandaleux « La Menage », mettant en vedette un spot invité par Q-Tip), et quelques moments profonds et sérieux, tels que « Black With NV ». Il se tient à merveille, avec des échantillons empilant des classiques du R&B et du jazz de manière aussi cohérente qu’on pourrait l’imaginer.

