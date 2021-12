Un lutteur d’AEW rompt ses fiançailles

Une star de la All Elite Wrestling (AEW) a annulé ses fiançailles avec sa petite amie de longue date. Au cours du week-end, Sammy Guevara a annoncé qu’il avait mis fin à ses fiançailles avec Pam Nizio. Guevara a posé la question à Nizio en août lors d’un salon AEW à Houston.

« Je sais que beaucoup d’entre vous nous soutiennent depuis longtemps et nous l’avons tellement apprécié au cours des dernières années », a déclaré Guevara. « Puisque vous nous avez tous donné tant d’amour et de soutien, nous avons pensé que nous vous devions tous de vous faire savoir que nous ne sommes plus en couple. Nous nous aimons toujours et ne souhaitons que le meilleur l’un pour l’autre. Nous apprécierions votre gentillesse et respecterons notre vie privée pendant cette période. »

Pam Nizio et Sammy Guevara ont rompu :

La superstar d’AEW Sammy Guevara et sa fiancée Pam se séparent après 8 ans ensemblehttps://t.co/okZN3vXm3s – Lutte au talon 👀 Suivez VOUS (@SachinLyngdohX) 18 décembre 2021

Peu de temps après l’annonce, Guevara s’est à nouveau rendu sur Twitter pour faire taire certaines rumeurs à son sujet et à propos de sa compatriote AEW, Tay Conti. Certains fans ont supposé que Conti était la raison pour laquelle Guevara et Nizio ne sont plus fiancés, mais Guevara a clairement indiqué que ce n’était pas le cas.

« Cela ne devrait pas être dit… mais la fin de ma relation avec Pam n’avait rien à voir avec PERSONNE d’autre », a écrit Guevara. « Pam et moi avons rompu en octobre et nous avons tout à l’heure pensé qu’il était temps de le faire connaître publiquement. Alors s’il vous plaît, arrêtez de pointer du doigt et de chercher quelqu’un à blâmer », la star d’AEW, Fuego Del Sol, a montré son soutien à Guevara avec un tweet récent.

« Les lutteurs peuvent parfois choisir de partager et de vous donner un aperçu de leur vie personnelle, mais vous ne savez jamais vraiment ce que quelqu’un traverse », a écrit Del Sol. « S’il vous plaît, ne présumez jamais et ne respectez jamais la vie privée des gens. Nous pouvons vous permettre de lire une page ou deux, mais cela ne signifie pas que vous connaissez toute notre histoire. »

Guevara, 28 ans, est le champion en titre de l’AEW TNT. Il a remporté le titre le 29 septembre en battant Miro sur AEW Dynamite. Guevara a rejoint AEW en 2019 après avoir passé du temps sur la scène indépendante. Il est membre de The Inner Circle, qui comprend également Jake Hager, Santana & Ortiz et le légendaire lutteur Chris Jericho.

« Mec, il y en a tellement. Juste prendre votre temps entre les moments, structurer certaines choses, a déclaré Guevara à propos de Jerico sur Busted Open Radio plus tôt cette année, par Wrestling Inc. « Il est un tel cerveau à cela. Il y a une raison pour laquelle il fait ça depuis plus longtemps que moi. « Et donc chaque fois qu’il dit quelque chose, j’essaie toujours de le prendre. Et même si je ne vois pas ce qu’il voit, j’essaie de le comprendre d’où il vient. Puis à la fin, je me dis ‘d’accord , maintenant cela a du sens.' »