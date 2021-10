Un lutteur de Tottenham à la recherche d’un renouveau se glisse sur la liste de souhaits des transferts de Newcastle

Dele Alli figure sur la liste des cibles potentielles de Newcastle United à la suite de leur prise de contrôle à gros prix, ont suggéré des rapports récents.

La propriété de Newcastle a récemment changé de mains, passant de l’impopulaire Mike Ashley à un consortium soutenu par l’Arabie saoudite. Maintenant avec une énorme puissance financière derrière eux, Newcastle devrait montrer plus d’ambition sur le marché des transferts.

Amanda Staveley, l’une des figures clés du consortium, a déjà dit qu’ils seront sur le marché des joueurs de classe mondiale. C’est un projet à long terme, cependant, ils devront peut-être se contenter de membres défavorisés des grands clubs pour combler le fossé.

Alors que Newcastle a déjà les finances pour tenter les gros joueurs, leur projet sportif prendra du temps. Actuellement dans la zone de relégation, ils pourraient avoir du mal à attirer les meilleurs talents immédiatement en janvier.

Mais plusieurs joueurs pourraient y voir une opportunité de relancer leur carrière. Dans cet esprit, ils ont été liés à des joueurs qui sont tombés dans les ordres hiérarchiques de divers clubs, tels que Donny van de Beek de Manchester United ou Aaron Ramsey de la Juventus.

Mais un autre milieu de terrain qui est apparu sur leur radar, comme le rapporte Diario Sport, est Alli.

L’avenir s’annonçait prometteur pour Alli lorsqu’il a eu un impact positif après son transfert de MK Dons à Tottenham Hotspur en 2015. Il est devenu international anglais la même année et compte maintenant 37 sélections à son actif.

Mais le dernier d’entre eux est arrivé en 2019 et il a depuis subi une baisse de forme au niveau des clubs. Alli n’a pas réussi à marquer un but en Premier League en 15 matches la saison dernière après être tombé en marge sous Jose Mourinho.

Le nouvel entraîneur Nuno Espirito Santo lui a montré plus de foi, lui donnant six départs lors de ses sept premiers matches de championnat. Cependant, son avenir à long terme reste encore incertain.

Alli a inscrit deux buts et une passe décisive dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison. Mais il y a encore eu des rapports selon lesquels Tottenham pourrait tirer profit de lui en 2022.

Le plan de Daniel Levy serait d’attendre l’été pour vendre Alli, en espérant que sa valeur ait augmenté d’ici là. Bien que tout ce qu’ils fassent sur Alli soit susceptible de générer des bénéfices puisqu’il ne leur a coûté que 5 millions de livres sterling, le président de Tottenham veut toujours des honoraires décents.

Après les deux dernières années, la valeur d’Alli a chuté. Par conséquent, Levy n’a pas voulu sanctionner sa sortie pour un prix réduit. S’il peut retrouver une certaine forme, cependant, il pourrait envisager de le laisser partir l’année prochaine.

Dans ce cas, Newcastle pourrait leur donner matière à réflexion – potentiellement en avance sur le calendrier des Spurs.

Sport ne fournit pas beaucoup de détails sur l’intérêt des Magpies pour Alli, simplement qu’il est sur leur liste restreinte. Mais cela semble une décision sensée si Alli sent qu’il a besoin de s’exprimer ailleurs.

Newcastle a offert des conseils de transfert

Pendant ce temps, l’ancien défenseur anglais Rio Ferdinand a parlé du type de joueurs que Newcastle devrait cibler.

L’ex-homme de Man Utd leur a conseillé de suivre un chemin qui pourrait les mener vers des joueurs comme Alli, en vérifiant certaines de ses propres idées.

Cinq nominations glamour que Newcastle United pourrait prendre en tant que manager

Ferdinand a déclaré: «Je vais essayer de faire comme un fou quelques signatures, comme énormes, qui, je pense, seraient réalisables.

«Je regarderais des gens comme Raheem Sterling. Raheem Sterling ne joue pas régulièrement, j’irais lui poser la question. J’allais demander à Declan Rice : « Que se passe-t-il ?

« Ces deux-là seraient les deux premiers sur ma liste, et je ferais tout pour aller les chercher. Et puis j’essaierais d’avoir des gens comme Jesse Lingard, qui est dans et autour de l’équipe de Man United.

« C’est irréaliste jusqu’à ce que vous posiez la question. J’irais là-bas pour obtenir des réponses de ces types de joueurs, puis vous progresserez dans votre liste.

« [Kylian Mbappe] n’est qu’un pays de rêve, mais il y a des gens qui seraient à la périphérie de l’équipe de Man United, de l’équipe de Chelsea, de l’équipe de City. Je regarderais des joueurs comme ça, je serais partout sur ces types de joueurs.

«Et puis je voudrais dénicher de jeunes talents probablement du monde entier qui, selon vous, seraient capables de se mélanger et de se fondre dans cela.

« Savez-vous qui j’irais chercher maintenant aussi ? Je deviendrais fou des jeunes talents anglais. Le meilleur jeune talent anglais.

« Max Aarons, l’arrière droit de Norwich, joueur des moins de 21 ans. Conor Gallagher, directement là-dedans. Faites-le entrer. Ce sont deux noms, tout de suite, de jeunes enfants qui, je dirais, arrivent à Newcastle. Je veux un jeune talent anglais. Newcastle est un club anglais, je voudrais un noyau jeune de joueurs anglais.

