Un lutteur professionnel indépendant se casse la hanche et le fémur après avoir sauté d’une échelle, mais parvient toujours à terminer le match

La lutte indépendante a connu une autre blessure terrible le week-end dernier.

Quelques semaines seulement après l’homme qui s’est fait incendier l’aine, le lutteur indépendant de Géorgie Lazer (Chris Johnson) a subi plusieurs fractures après avoir sauté d’une échelle lors d’un événement organisé par la promotion Lariato Pro Wrestling Guild de Doc Gallows.

‘Lazer’ a subi de terribles blessures à cause de sa cascade

Lazer a sauté du haut de l’échelle qui était installée dans le ring jusqu’à l’extérieur et il a subi une fracture de la hanche et du fémur, selon Georgia Wrestling History.

Alors qu’il sautait, sa hanche est sortie de son orbite, puis il s’est cassé le fémur – le plus gros os du corps – sur le palier.

Incroyablement, Lazer a réussi à terminer le match ! Tout à fait un exploit miraculeux par n’importe quel bout d’imagination.

Le lutteur professionnel vétéran Tommy Dreamer, qui était au spectacle et a tweeté l’une des vidéos virales, a commenté l’endroit malheureux en écrivant: «J’ai regardé quelqu’un presque mourir la nuit dernière. Il s’est retrouvé avec une hanche cassée.

Gallows, qui dirige l’entreprise, est célèbre pour son passage à la WWE et maintenant à IMPACT. Dans le cadre des Good Brothers with Karl Anderson, ils sont apparus à la fois sur IMPACT et AEW TV et devraient à nouveau concourir au Nouveau Japon dans les prochains mois.

Lazer a subi une intervention chirurgicale réussie pour régler ses terribles blessures et on pense qu’il sera hors de combat pendant six mois.

Il a écrit dans une publication post-opératoire sur Facebook : « Je viens de sortir de la chirurgie et les médecins ont tous dit que j’étais non seulement très chanceux, mais probablement l’un des hommes les plus durs qu’ils aient jamais vu pour pouvoir terminer ce match avec ce qui allait arriver être diagnostiqué comme une fracture de la hanche.

Potence [right] et Anderson [left] ont été au cœur du crossover AEW et IMPACT

« Tout s’est bien passé pendant l’opération. Je serai en forme pendant au moins trois mois pendant que je me réadapterai et reprendrai mes forces. Je veux juste que tous mes fans sachent à quel point vos appels, vos messages et surtout vos prières ont compté pour moi. Ce n’est pas la dernière fois que vous voyez le MAN CALLED LAZER !!!!!

Plus tôt cette année, l’ancienne star de la WWE Big Cass a également fait son retour à la lutte professionnelle lors d’un spectacle Lariato Pro. Il est maintenant dans IMPACT en tant que W. Morrissey.