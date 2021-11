Un lutteur recueille 2 706 copies du jeu Xbox 360 Sneak King

Qu’est-ce qui pousse un homme à dépenser son temps et son argent pour se procurer quelques milliers d’exemplaires du jeu publicitaire d’action furtive de Burger King, Sneak King ? Je n’en ai aucune idée, mais le lutteur et passionné de punaise professionnelle Leeroy Patterson semble passer un bon moment à le faire.

Sneak King est un jeu vidéo produit par Burger King pour la Xbox 360 en 2006. Aux côtés du jeu de kart PocketBike Racer et du combattant de voitures tamponneuses Big Bumpin’, les jeux ont été vendus de fin novembre à décembre pour quatre dollars avec l’achat d’un repas de valeur . Sneak King était un jeu d’action furtif dans lequel les joueurs jouent le rôle de la mascotte effrayante à tête en plastique de Burger King essayant de fournir des repas de valeur à différents clients. Il s’est avéré le plus populaire des trois jeux. Malgré une odeur de graisse et de frites rassis, plus de 2,7 millions d’exemplaires du trio ont été vendus pendant la promotion.

Leeroy Patterson prévoit de posséder autant d’exemplaires de Sneak King que possible. Au cours du week-end, le lutteur professionnel, que vous avez peut-être vu plonger dans des tas de punaises à la télévision nationale, a publié une photo de sa collection Sneak King sur Reddit. À 2 706 exemplaires, il est assez loin de tous les attraper, tout en possédant toujours beaucoup plus de Sneak King que quiconque ne devrait le faire.

Selon M. Patterson, sa collection a commencé avec un exemplaire de chacun des trois jeux Burger King. Puis il est tombé sur 50 exemplaires de Sneak King dans une friperie. Avec 51 exemplaires à son actif, il a commencé à collectionner Sneak King pour de bon. À environ 200 exemplaires, il a lancé une chaîne YouTube avec son ami et collègue lutteur Bobby Ramos, dédiée à la chronique du processus de collecte. Dans le deuxième épisode, le couple rencontre un collectionneur privé en Californie, où ils achètent mille exemplaires du jeu, qu’ils rangent en quelque sorte dans la petite voiture de Leeroy.

Si vous demandez à Leeroy Patterson pourquoi il fait cela, sa réponse courante est : « S’ils valent quelque chose un jour, nous sommes riches ! S’ils ne valent rien, c’est une histoire et un voyage amusants ! Bien que je doute que le premier se concrétise, le dernier semble définitivement vrai. Si rien d’autre, c’est une bonne excuse pour sortir avec un ami et visiter des magasins de jeux vidéo maman-et-pop. Et s’il s’avère que la mascotte de Burger King est un véritable démon d’une autre dimension avide d’âmes humaines, il s’attaquera d’abord à Leeroy Patterson, et nous apprécierons tous son courageux sacrifice.