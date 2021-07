Un lycée californien déchu de son titre de basket-ball après un incident raciste

Le lycée Coronado a été déchu de son championnat de basket-ball garçons 4A jeudi à la suite d’un acte raciste de joueurs dirigés contre des adversaires du lycée Orange Glen à Escondito, une école en grande partie latino.

Les joueurs de Coronado ont été filmés en train de lancer des tortillas en l’air sur l’équipe adverse lors de leur victoire au championnat de division le 19 juin, un incident qui a attiré l’attention nationale. Des groupes locaux ont protesté contre Coronado High, exigeant que l’école renonce à son championnat à la suite de l’incident.

Une vidéo tournée sur les lieux montre Coronado en train de célébrer, avant de lancer des tortillas en l’air, sur le terrain et en direction de l’équipe adverse.

En plus de perdre le titre, l’école a été placée en probation et ne peut accueillir aucun match éliminatoire de basket-ball masculin jusqu’en 2022-2023. L’entraîneur JD Laaperi a été licencié à la suite du lancer de tortillas.

Luke Serna, un ancien élève de Coronado, un lycée à prédominance blanche, dit qu’il a fourni les tortillas à jeter et qu’il ne voulait pas dire de mauvaise volonté, car il ne considérait pas l’incident comme un acte raciste à l’époque. Serna, l’ancien étudiant qui se décrit comme « à moitié mexicain », dit qu’il amenait une célébration de l’UC Santa Barbara dans son alma mater, où il est courant de lancer des tortillas sur le terrain de basket après les victoires des Gaucho.

“Je me rends compte que le lancer de tortillas a été perçu comme insensible à la race”, a écrit Serna. «Je ne tolère pas les comportements insensibles à la race, et ce n’était pas mon intention. Je m’excuse auprès de tous ceux qui ont été blessés par cela et j’espère que ce sera un moment d’enseignement pour nous tous afin de devenir plus conscients. »