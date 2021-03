Un lycée du Massachusetts congédie son entraîneur après des appels antisémites .

Le sport n’a pas sa place pour tout type de comportement raciste, en particulier sur le terrain. Un lycée du Massachusetts a licencié son entraîneur de football après que des informations aient révélé que l’équipe utilisait un langage antisémite, y compris une mention d’Auschwitz, dans ses appels sur le terrain lors d’un match récent. L’école a «rompu les liens» avec l’entraîneur-chef Dave Maimaron.

« L’indignation est réelle, justifiée, et nous l’entendons », a déclaré l’administration du lycée de Duxbury dans un communiqué envoyé par courrier électronique. «Le fait que les membres de notre communauté scolaire aient utilisé un langage aussi offensant, y compris un langage antisémite, est horrible et décevant.»

Maimaron a publié une déclaration cette semaine dans laquelle il s’est excusé.

« Au nom du personnel et des joueurs de l’équipe de football du lycée de Duxbury, je tiens à présenter mes excuses pour le langage insensible, grossier et inapproprié utilisé dans le match du 12 mars », a-t-il déclaré. Il a qualifié le langage de «insouciant, inutile et surtout blessant à première vue – inexcusable».