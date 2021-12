Un lycéen de Géorgie aurait violé une fille dans les toilettes des garçons

Un lycéen de Géorgie a été arrêté pour avoir violé un camarade à l’intérieur du lycée McEachern, a annoncé la police.

Malachi Mpata, 16 ans, est accusé d’avoir violé une adolescente de 15 ans après les heures de classe. Un mandat obtenu par FOX 5 Atlanta indique que Mpata aurait poussé la fille contre un mur, l’aurait insultée et lui aurait attrapé la gorge. Il indique également qu’il l’a giflée et forcée à se livrer à des actes sexuels, avant de la forcer à aller dans les toilettes des garçons où il l’a maintenue au sol, « sa main était autour de son cou » lorsqu’il l’a violée.

Malachi Mpata, 16 ans, a été incarcéré à la prison du comté de Cobb la semaine dernière. L’adolescent de Powder Springs fait face à des accusations de viol et de sodomie.

L’attaque présumée s’est produite dans une zone non visible par les caméras.

Mpata a été inculpé en tant qu’adulte et incarcéré au centre de détention du comté de Cobb le 7 décembre par l’unité spéciale des victimes de l’exclusion de la police, selon un porte-parole du département de police du comté de Cobb. L’adolescent fait face à des accusations de viol et de sodomie.

Fox News a contacté le district scolaire du comté de Cobb pour plus d’informations et de commentaires, mais n’a pas eu de réponse immédiatement. Cependant, un porte-parole a déclaré à WAGA : « Dès que l’administration de l’école a été alertée, l’école a immédiatement signalé l’incident de crimes contre les enfants et les autorités locales ont poursuivi l’enquête.

La police a déclaré qu’elle ne divulguerait pas de détails supplémentaires en raison de la nature des accusations et de l’âge des personnes impliquées. L’agression présumée aurait eu lieu à la mi-novembre.

Les responsables ont confirmé à la chaîne Fox TV que Mpata n’était plus inscrit dans les écoles Cobb. Ils ont également suggéré aux parents, aux élèves et au personnel ayant des problèmes de sécurité d’appeler la ligne d’alerte de sécurité au 470-689-0298. Le système de rapport de pourboires en ligne peut également être trouvé ici.