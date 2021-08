Un lycéen de l’Alabama décède de COVID, ENGENDANT les personnes qui ne font pas vacciner leurs enfants 10z viral

L’une des libertés les plus fortes de ce pays est la liberté d’élever un enfant comme bon lui semble. On peut même empêcher les grands-parents de voir leur enfant si un conjoint est décédé ou si un divorce entraîne des visites très limitées de l’autre conjoint. La liberté est si forte. Mais ces libertés deviennent un peu plus limitées lorsqu’il s’agit de soins médicaux. Un tribunal peut intervenir lorsqu’un mineur a clairement besoin d’une transfusion sanguine pour vivre, c’est un peu comme le CPS qui vient arrêter les abus.

Certaines personnes ressentent la même chose à propos des parents qui choisissent de ne pas vacciner un enfant. Comme indiqué précédemment dans une autre histoire, ce ménage a un enfant atteint de COVID mais parce que la fillette de 13 ans est vaccinée, son seul symptôme est le goût et l’odorat, sinon elle serait à l’école sans avoir été testée, sans symptômes. Mais la variante delta est beaucoup plus dangereuse pour les enfants non vaccinés.

Aujourd’hui, l’Alabama a subi sa première perte d’un lycéen, et parce que la variante delta est presque le seul type de COVID autour, il est statistiquement presque certain que l’enfant est décédé de la nouvelle variante Delta.

Will Fowler, un élève du lycée Cullman à Cullman City, est décédé de COVID mardi selon une publication sur les réseaux sociaux de son cousin, Stephen McNeal.

Fowler est le premier élève de l’Alabama qui serait décédé des suites de COVID-19 cette année scolaire. Selon les informations locales, la région de Cullman connaît une augmentation du nombre de cas et un nombre croissant d’enfants de l’État sont admis à l’hôpital avec COVID-19 lors d’une augmentation actuelle des cas de delta.

Nous allons prendre des risques et deviner que cet enfant n’a pas été vacciné, et bien que nous laissions les parents pleurer, le pays est furieux des parents qui refusent de vacciner les enfants et, en plus, des districts scolaires qui préfèrent enterrer la tête dans le sable, car – à certains endroits, ils n’annulent pas les sports, malgré les décès. La mort de Fowler peut être liée au sport :

Fowler avait 17 ans. Selon sa nécrologie, il était membre de la National Honor Society, a joué dans le Cullman Middle School Band pendant deux ans et a joué dans le Cullman High School Band pendant trois ans. Il était également un grand fan de Star Wars.

La pratique des fanfares est particulièrement importante car les sports sont désormais ouverts en Alabama, même si les districts peuvent et imposent des mandats de masque.

De la Caroline du Sud, où – contrairement à l’Alabama – les districts scolaires ne peuvent pas imposer de mandats de masque.

Le gouvernement de l’État de Caroline du Sud s’en fout de ses enfants, et maintenant l’un d’eux est mort : https://t.co/pH4ZdaFCgR – Jason Lindquist (@0xEnder) 17 août 2021

Et maintenant, la colère générale à propos des enfants qui meurent de toutes les directions du net, même certains de l’année dernière quand nous n’avions pas de vaccin ! :

Je sais que cela va sembler dur et je suis ouvert au contrecoup. Lorsqu’un lycéen meurt de COVID 19, commencez à annuler et à modifier les programmes sportifs. Sinon…….Jouez au ballon ! https://t.co/OtHL82a9jz – BGbuckeyeguy (@emailbrentgray) 12 juillet 2020

C’est navrant 💔 Ce pauvre enfant venait d’avoir 18 ans et n’avait aucun problème de santé sous-jacent. #COVID19 est irréel 😔 Un lycéen en bonne santé, 18 ans, décède de COVID quelques jours après le diagnostic

https://t.co/CaqNqQcYTv – uber_enigmatic (@uber_enigmatic) 31 décembre 2020

comment ça va? ne vous méprenez pas, je pense que les enfants doivent manquer des expériences à cause de la pandémie. mais nous avons TOUS des expériences perdues à cause de cela. une pièce de théâtre au lycée n’en vaut pas la peine !! pourquoi risquons-nous de propager plus de covid afin que plus de gens puissent mourir pour une pièce de théâtre ? – jūlīān̄n̄ē (@juliannesevy) 31 janvier 2021

De plus, il est tout simplement triste de voir ces lycéens transférés dans des écoles hors de l’État pour pratiquer leur sport au lycée. Leurs parents leur disent carrément « Je préférerais que tu meures de COVID, seul, dans un état différent de celui où tu ne joues pas au football. » — Shelby, Esq. (@shelbs0721) 30 juillet 2020

Ainsi, en 2019, on estimait qu’il y avait environ 56 600 000 enfants d’âge scolaire (de la maternelle au lycée). Disons que 1% d’entre eux attrapent le Covid-19. C’est 566 000 enfants. Sur ces 566 000, disons que 1 % meurt. C’EST 5 660 ENFANTS MORTS ! Quel parent jouerait volontiers ces cotes ? #voter – Josh alias Demon (@DoomHammer67) 6 août 2020

Vous pouvez imposer les masques à l’école ou vous pouvez découvrir qu’un de vos élèves a été admis à l’hôpital pour Covid parce que c’est ce qui se passe actuellement. C’est pour les enfants, oui, toi aussi tu es une lycéenne de 6’5 en bonne santé. Tu n’es pas invincible au covid Tu peux mourir aussi pic.twitter.com/otWQNvaRwz – Brandy Lynn ️ (@brandylynn_09) 16 août 2021

La vie de nos enfants est perdue pendant que SC Gov interdit #MaskMandatesInSchools Plus de 100 membres du personnel et étudiants incapables de commencer l’année scolaire en raison d’infections ou d’expositions à Covid, uniquement dans ce district voisin.#GetVaccinatedNowhttps://t.co/zA7CEOdyyJ – Lorelei RN ❄❄ (@LoreleiRN) 17 août 2021

Si votre enfant à l’école est victime de la convoitise et meurt ou a de graves dommages permanents, je dis poursuivre le gouverneur Abbott ! Ils doivent être tenus responsables de ce qui va se passer dans les 2-3 prochaines semaines ! Un grand nombre de cas vont frapper principalement les écoles intermédiaires/lycées, et il n’a pas approuvé l’école en ligne ! – 🌊GreenEyedLady (@goEVAnasa) 16 août 2021

Tragique et exaspérant.

