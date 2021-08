Un Mac Mini avec plus de puissance et de ports est au four | La technologie

La firme de Cupertino travaille sur la prochaine version du Mac Mini, qui pourrait apporter le nouveau processeur M1X avec plus de puissance brute et accompagné de plus de ports, l’un des points critiques de son prédécesseur.

Il n’est pas rare que les entreprises mettent à jour leur équipement au fil du temps et dans le cas d’Apple, il est encore plus normal qu’il y ait des révisions annuelles de plusieurs de ses produits.

En novembre dernier, Apple présentait les MacBook Pro, Air et un nouveau Mac Mini dont la principale nouveauté était la nouvelle puce M1 qui est désormais la pierre angulaire des ordinateurs de la firme de Cupertino.

Désormais, les dernières rumeurs suggèrent qu’Apple travaille sur une refonte complète du Mac Mini qui viendrait avec une puce M1X, un processeur encore plus puissant que les actuels et qui arrivera “dans les prochains mois”.

Ce processeur n’a pas encore été présenté, mais il pourrait bien entendu surpasser le M1 qu’Apple propose actuellement, comme le soulignait Engadget.

En plus d’alimenter vos tripes avec du matériel plus puissant, on s’attend également à ce que Apple lance une refonte totale du Mac Mini avec de nouveaux ports pour offrir plus de polyvalence et il semble qu’il sera plus axé sur les utilisateurs plus expérimentés.

Il est également prévu qui coûte plus cher que les modèles actuels – logique s’il est livré avec un processeur plus puissant et une refonte qui ajoute plus de polyvalence – il semble donc probable qu’Apple conservera le modèle actuel à la vente comme une option plus basique et abordable.

Ce processeur, qui n’a pas encore été annoncé, ne resterait pas que dans le nouveau Mac Mini, mais ce serait dans les entrailles du MacBook Pro qu’on s’attend à se faire connaître cet automne et qu’il pourrait suivre la ligne de design multicolore qui a été vue dans l’iMac qu’Apple a lancé au début de l’année.