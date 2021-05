Un Mac mini redessiné avec la puce M1X révélé dans les rendus du meilleur leaker Apple – .

La conférence annuelle des développeurs d’Apple approche à grands pas, mais les dernières semaines ont été tellement remplies de fuites et de lancements Apple que l’on a l’impression d’être actuellement au milieu d’un long événement Apple. Cette dernière série de fuites a commencé lorsque l’hôte de Front Page Tech, Jon Prosser, a partagé des rendus de la nouvelle gamme colorée de MacBook Air M2, que la société devrait dévoiler plus tard cette année. Un peu plus d’une semaine plus tard, Prosser est revenu avec des rendus de l’Apple Watch Series 7, qui a un design plus arrondi, similaire à celui de l’iPad Pro. Deux jours plus tard, Apple a commencé à vendre de nouveaux modèles iMac, iPad Pro et Apple TV 4K qui ont été annoncés en avril.

Inutile de dire que cela a été un mois chargé, mais Prosser n’a pas encore terminé. Mardi, un nouvel épisode de Front Page Tech est arrivé pour nous donner un premier aperçu potentiel du Mac mini M1X redessiné.

Apple a mis à jour le Mac mini il y a moins d’un an lors de la révélation de la puce M1, mais le design était pratiquement le même que les modèles Mac mini précédents. Selon Prosser, ce ne sera pas le cas pour le nouveau modèle 2021. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, le nouveau Mac mini a été totalement repensé, avec un boîtier plus fin et un «matériau semblable à du plexiglas» sur le dessus.

Prosser a entendu dire que l’une des raisons possibles du remplacement du plateau en métal serait d’apporter des options de couleur bicolore au Mac mini. Après tout, l’iMac M1 est disponible en sept options de couleurs différentes, et la prochaine série de MacBook Air devrait également être beaucoup plus colorée.

En plus de la puce M1X mise à niveau qu’Apple devrait apporter au Mac mini, il y aura également de nombreux ports. Le nouveau Mac mini 2021 possède le même câble d’alimentation magnétique que le nouvel iMac, quatre ports Thunderbolt, deux ports USB-A, un port Ethernet et un port HDMI. La prise casque 3,5 mm semble avoir été retirée et, comme le note Prosser, Apple refuse toujours d’ajouter un emplacement pour carte SD.

Enfin, la base circulaire au bas de l’appareil a été remplacée par deux bandes de caoutchouc qui apparaissent également sur l’iMac M1 et devraient apparaître sur le MacBook Air M1. L’évent de refroidissement se trouve également en bas, par opposition à l’arrière avec les ports.

Le dernier épisode de Front Page Tech survient juste une semaine après que Mark Gurman de Bloomberg a déclaré dans un rapport que le prochain Mac mini aurait la même puce Apple que le prochain MacBook Pro et aurait jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs. et 16 ou 32 cœurs graphiques. Nous en saurons plus plus tard dans l’année, mais pour l’instant, vous pouvez regarder Front Page Tech et voir le M1X Mac mini ci-dessous:

