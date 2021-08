Un macroport peut-il coexister avec un sanctuaire de baleines ?

10/08/2021 à 11h35 CEST

Fonsalía. Guia de Isora. Ténérife. Dans les eaux bleues de l’Atlantique qui baignent cette ville canarienne près de trente espèces différentes de cétacés habitent. La richesse naturelle exceptionnelle de ce paradis a attiré l’attention de la World Cetacean Alliance, une organisation qui a décidé de déclarer la côte sud-ouest de Tenerife comme le premier sanctuaire de baleines en Europe et le troisième au monde. Mais dans cette enclave, il y a aussi une zone à vocation touristique : Guía de Isora. Là, la construction du macroport de Fonsalía est considérée par beaucoup dans les îles Canaries comme une nouvelle opportunité de développement et une amélioration des communications maritimes avec le reste des îles de la province.

Le traitement de ce projet a une nouvelle fois ouvert un fossé entre la nécessaire protection de la nature et le développement économique tant attendu. Des milliers de citoyens (324 000 signatures à ce jour) ont élevé la voix pour dénoncer la grave détérioration Cela pourrait résulter de la réalisation d’un projet qui est dans l’esprit des hommes d’affaires et des politiciens de l’île depuis près de 30 ans.

Sauver un vieux projet

Le port de Fonsalía a été discuté pour la première fois en 1995. C’est alors que le projet a été déclaré ouvrage stratégique dans le plan d’infrastructure de Tenerife. Jusqu’à présent, cette initiative a pris du retard et elle semblait déjà avoir été classée dans un tiroir. Mais la volonté de développement économique veut sauver le projet et tant le Cabildo de Tenerife que la majorité des partis d’opposition, le gouvernement des îles Canaries et les hommes d’affaires de l’île sont déterminés à réaliser ce port.

Non seulement à cause du développement touristique dans cette région de Ténérife, mais parce que ils sont convaincus que cela améliorera de manière manifeste les liaisons maritimes avec le reste des îles de la province occidentale, c’est-à-dire La Palma, La Gomera et El Hierro.

A noter que ces îles doivent actuellement mettre le cap sur le seul port de commerce que l’île possède dans sa partie sud de Ténérife, le port de Los Cristianos, dont les nombreuses activités l’ont entraînée dans « une situation insoutenable & rdquor ;, selon à la Direction.

Le président du Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, est clair : le port de Fonsalía est la solution. Maire pendant de nombreuses années de Guía de Isora, la municipalité dans laquelle s’encadre la zone prévue pour la construction (entre les villes d’Alcalá et Playa San Juan), Martín est un défenseur de la construction de ce macroport.

« Cela permettra d’établir de meilleures connexions et de réduire l’empreinte carbone en effectuant les trajets les plus courts & rdquor ;, insiste le président. Martín est conscient de la nécessité de protéger les cétacés qui font partie de la richesse naturelle des îles, mais insiste sur le fait qu'”ils ne se trouvent pas seulement à Fonsalía, mais dans toutes les îles Canaries”.

Elle rappelle également qu’après des collisions avec des cétacés par des navires de plusieurs compagnies maritimes lors de leurs tournées dans les îles, des mesures correctives ont été prises qui ont réduit leur mortalité. Pour cette raison, il insiste sur le fait que les mesures de protection doivent être comparables pour l’ensemble des îles Canaries et ne pas se concentrer uniquement sur Fonsalía.

Le président de l’Autorité portuaire des Canaries, Carlos González, s’est également positionné à cet égard l’an dernier, mais avec une nuance : la solution pourrait être n’importe où dans le sud-est de l’île. Le gestionnaire du port considère que il faut trouver une solution pour décongestionner le trafic maritime de Los Cristianos.

“Fonsalía est un port nécessaire”, a-t-il insisté, mais a conclu que sa réalisation ne sera possible que si “les mesures environnementales sont respectées, en respectant la réglementation en vigueur et la conservation d’une zone importante du point de vue de l’écologie”.

Et c’est que malgré l’approbation de la plupart des entités des îles Canaries, pour être construit, le projet doit respecter les plus de 20 conditions environnementales fixées par le ministère de la Transition écologique. D’autres, comme Martín lui-même, considèrent que Fonsalía est la seule alternative, car d’autres ports déjà construits ne répondent pas aux exigences nécessaires.

La nature impose ses limites

Le fait, et la principale pierre d’achoppement que le développement économique a rencontré, c’est la nature elle-même. Dans cette zone, il y a un large bande où baleines, rorquals communs, dauphins et autres espèces de cétacés ont trouvé un endroit idéal pour vivre.

C’est l’un des rares endroits au monde où ces animaux trouvent un foyer où ils peuvent naviguer sur les mers tout au long de l’année et où ils peuvent récupérer pour leur prochaine migration. Pour ces raisons, il y a quelques mois, il a été déclaré troisième sanctuaire de cétacés au monde.

Mais le les cétacés et les turbines de bateaux ne font pas bon ménage. En 2019, Hope, une jeune femelle globicéphale, a dû être euthanasiée dans le sud-ouest de Ténérife car l’hélice d’un navire lui a coupé la queue. La photo de la femme blessée a fait le tour du monde, car sa mort tragique rappelle qu’elle aurait pu vivre paisiblement jusqu’à l’âge de 60 ans, mais elle n’a eu la chance de vivre que jusqu’à l’âge de trois ou quatre ans.

La biologiste de l’Université de La Laguna (ULL), Natacha Aguilar, remarque que la construction du port « va augmenter de 50% le trafic des bateaux de sport, en plus du trafic des gros navires & rdquor ;. Par conséquent, le risque de collisions mortelles et de pollution sonore, chimique, des déchets et lumineuse augmentera considérablement, affectant un large éventail d’espèces, à la fois la faune marine et les oiseaux, dit-il.

L’espoir est devenu un symbole de la lutte contre la construction du quai de Fonsalía. Selon le groupe Ecologistas en Acción, « c’est une attaque environnementale avec toutes ses lettres & rdquor ;. Comme vous vous en souvenez, cette zone n’a pas la particularité d’avoir été considérée comme un sanctuaire, car bien avant elle était déjà protégée avec la figure de Zone Spéciale de Conservation (ZEC), une figure incluse dans le Réseau Natura 2000.

Plus précisément, la soi-disant « bande marine de Teno-Rasca » a une vaste superficie de 69 489,68 hectares. « C’est un bijou & rdquor ;, souligne Aguilar, qui se souvient que Cette zone abrite 74 espèces protégées, dont 26 espèces de cétacés. “Cela comprend la plus grande population connue de globicéphales noirs en Europe”, a déclaré Aguilar.

Bien que ce macroport serait situé dans un « trou pour la conservation & rdquor; qui a été autorisé à être introduit dans cette vaste zone spéciale de conservation, précisément pour permettre sa construction, la vérité est que cette zone exclue n’a pas moins de valeur environnementale que le reste de la zec qui l’entoure.

« Précisément, la zone de Fonsalía est déclarée par le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique comme zone critique pour la tortue verte, qui est une espèce classée en danger d’extinction, et prioritaire au sein de la directive européenne Habitat & rdquor;, remarque le biologiste de l’ULL.

Les écologistes disent qu’après sa construction, les herbiers marins “sebadal”, les tortues caouannes et vertes, les grands dauphins et les globicéphales subiront de graves conséquences. De plus, ils sont tous protégés au niveau européen. Pour cette raison, ils considèrent que la construction du port de Fonsalía violerait la législation européenne, car sa déclaration d'”intérêt général” n’était pas justifiée et il existait des alternatives viables à moindre coût environnemental et économique, “réorganiser le trafic maritime et terrestre de le port de Los Christians ».

La campagne qui a été menée à travers la figure de l’emblématique Espoir Il compte déjà plus de 324 000 signatures qui, pour l’instant, ont été ignorées par le Cabildo de Tenerife, qui lors d’une session plénière tenue fin juillet a voté contre une motion de Sí Podemos Canarias afin d’arrêter le développement de ce projet.

Désormais, les écologistes espèrent que l’Union européenne finira par paralyser tout le travail, puisque tant le Parlement européen que la Direction générale de l’environnement de la Commission européenne peuvent refuser des permis et des fonds à l’État espagnol ou aux îles Canaries et ainsi empêcher la construction .

« Lorsqu’un projet affecte le réseau Natura 2000, il n’est légal de le réaliser que s’il est déclaré d’intérêt public de premier ordre et s’il n’y a pas d’options pour cela (par exemple, un hôpital dans une zone où il n’y en a pas) & rdquor ;, précise Natacha Aguilar, qui précise que « dans ce cas, le port a été déclaré d’intérêt public, mais les arguments sont très discutables & rdquor ;.

