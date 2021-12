Un Madrid en boîte surprend un CSKA embarrassant

23/12/2021 à 22:53 CET

Si le Barça a été épique pour battre UNICS Kazan après avoir perdu 20 points, Madrid a égalé l’exploit voire l’a dépassé en battant le CSKA au WiZink Center (71-65) avec seulement six joueurs seniors et la contribution de trois juniors ils n’avaient pas joué depuis une minute.

FOU

CSKA

Real Madrid, 71

(24 + 13 + 19 + 15): Williams-Goss (17), Sediq Garuba (2), Taylor (5), Vukcevic (6), Tavares (15) – cinq de départ-, Rudy (6), Klavzar (10 ), Llull (10), Miller (0).

CSKA, 65 ans

(14 + 26 + 15 + 10): Shved (8), Kurvanov (8), Lundberg (10), Shengelia (0), Voigtmann (5) – départ cinq-, Hackett (5), Clyburn (16), Milutinov (13), Grigonis (0), Bolomboy (0). Oukhov (0), Antonov (0).

Arbitres :

Pukl (Slovénie), Latisevs (Lettonie) et Nedovic (SER). Eliminé pour fautes personnelles, Voigtmann, du CSKA.

Incidents :

Match correspondant à la 17e journée de l’Euroligue, disputé au WiZink Center, devant 5 205 spectateurs. Madrid ne pouvait pas compter sur 10 joueurs, tous confinés par le covid19, dont l’entraîneur, Pablo Laso.

Mérite pour Madrid et embarras pour le CSKA qui pensait qu’il allait se promener dans Madrid et a fini par recevoir un coup Et ça en dit très peu sur l’équipe d’Itoudis, qu’en jouant seulement 60% il aurait dû gagner le match mais il était trop confiant et quand il a essayé, rien n’en est sorti, effrayé dans la surface par Tavares et incapable d’arrêter Williams-Goss, en son meilleur match en blanc.

Le Real Madrid, malgré les 10 blessés dans le duel contre le CSKA, a voulu faire preuve de fierté face au CSKA, confiant face à un rival diminué par les absences dues au covid19.

Un Madrid motivé

Et un motivé L’équipe blanche face à une équipe moscovite totalement endormie au départ, a permis à celles de Chus Bueno de surprendre avec un premier partiel de 11-0. avec Tavares comme protagoniste et avec la présence de Sediq Garuba dans le cinq de départ.

Les blancs Ils étaient encore motivés et à montrer, le premier triplé du junior Urban Klavzar, suivi d’un autre de Rudy qui a donné le maximum à Madrid (17-3) devant les quelques fans qui sont venus au WiZink Center, abasourdis par ce que leurs yeux ont vu.

Itoudis a déplacé le banc et il a trouvé Milutinov, qui a été le seul à répondre aux visiteurs (7 points) pour dominer Madrid au premier quart par 10 (24-14).

Le CSKA réagit

L’effort initial de Madrid a commencé à s’essouffler dans la seconde alors que le CSKA devenait un peu plus sérieux, en particulier Clyburn. Chus Bueno a fait ses troisièmes débuts juniors, Baba Miller, même s’il n’a pas tenu longtemps en piste lorsqu’une faute antisportive lui a été signalée.

Les différences ont commencé à diminuer parce que Madrid n’a pas touché le triple avec ni Rudy ni Llull, et le CSKA a réussi à égaliser le match (35-35) et même à passer cinq après le panier de Milutinov (35-40). Lulle a repris le dessus à la mi-temps (37-40) où la domination des visiteurs semblait déjà imparable, quelque chose de logique compte tenu de la différence de force entre les deux équipes.

Bien que Madrid ait pris un bon départ au troisième quart, devant un CSKA redevenu trop confiant. Et il l’a encore payé. Les blancs, avec plus de griffe que de réussite, ils ont gardé le jeu même avec un bon Taylor et Goss, et avec Tavares envoyant sous les cerceaux.

Le CSKA ne casse pas le match

Le CSKA est resté devant avec de petites différences, même si un triplé de Rudy pour clôturer le quart, lui a permis d’atteindre le dernier quart devant (56-55). Tout un succès pour les Blancs qui ont pris la quatrième (19-15) et une honte pour les Moscovites, incapables de contrôler le jeu.

Et la réaction des visiteurs Il n’est pas arrivé pendant que Madrid grandissait. Trois triplés consécutifs, de Lulle, du junior slovène Klavzar (10 points), et un autre de Minorque, ils ont donné à Madrid un maximum de 10 (65-55) avec 5:37 restants. Les Blancs voyaient plus que jamais leurs chances de victoire.

Le CSKA a tenté de réagir avec des triplés de Shved et Lundberg (67-61) mais deux paniers de Goss (un grand match du meneur avec 17 points et 5 passes décisives) ont laissé le match condamné et la grande surprise du jour et qui maintient les Blancs derrière le Barça.