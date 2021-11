Un Madrid voué à la souffrance

11/09/2021 à 15:04 CET

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti semble avoir perdu ce qui était l’un de ses signes d’identité, la forteresse défensive. Les Blancs ont encaissé 13 buts jusqu’à présent en championnat, un fait auquel nous n’étions pas habitués les saisons précédentes.

Le Real Madrid a du mal à boucler les victoires, et aussi, le plus inquiétant ce ne sont pas les buts qu’il encaisse, mais le nombre de tirs que Thibaut Courtois reçoit. Lors du dernier match de championnat contre le Rayo, les Blancs ont concédé jusqu’à sept tirs à la 80e minute.

Les pertes de Varane et Ramos se font remarquer

Il est vrai que la fragilité défensive de Madrid semble avoir une raison claire. L’été dernier, Ancelotti a perdu ses deux piliers principaux, Raphaël Varane, qui est allé à Manchester, et le capitaine Sergio Ramos, qui est venu gratuitement au PSG. L’arrivée de David Louer Cela semblait être un argument de poids pour pouvoir oublier ses marches, mais pour le moment cela ne semble pas être le cas.

Les blessures n’ont pas aidé non plus au Bernabéu en début de campagne, et c’est parce que Mendy, Militao, Carvajal et Nacho, ont déjà été impliqués dans des problèmes physiques. Carlo Ancelotti a dû retirer des ressources dans plus d’un match pour compléter la défense.