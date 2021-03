Un madridista, la menace géorgienne pour l’Espagne

27/03/2021 à 19:50 CET

Khvicha Kvaratskhelia, le meilleur footballeur géorgien, a 20 ans, il est un fan du Real Madrid et un joueur de Rubín Kazan, d’où il a attiré l’attention des grands clubs européens. «Mon rêve, bien sûr, c’est Barcelone, mais tous mes enfants, y compris Khvicha, sont du Real Madrid & rdquor;son père, Badri, un ancien joueur de football, a déclaré aux journalistes.

Khvicha, qui a eu 20 ans en février dernier, s’est entraîné à l’historique Dinamo Tbilissi, vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe en 1981, et il y a deux ans, il a fait le saut dans le football russe, d’abord au Lokomotiv Moscou et plus tard à Rubín. La saison dernière, il a déjà montré des signes de son talent, mais son explosion est survenue cette année avec l’arrivée sur le banc de Leonid Slutski, un ancien entraîneur russe expérimenté dans le football anglais et néerlandais.

Justement, en Hollande, à la Vitesse, il a coïncidé avec un autre joueur madrilène, Martin Odegaard, qui a commencé à montrer tout son potentiel sous la direction de l’entraîneur russe. Slutski, champion de la ligue russe avec le CSKA Moscou, est connu pour sa prédilection pour le travail de jeunesse, ce qu’il montre encore cette saison à Rubin, qui a récemment battu le leader Zenit.

Il y a quelques mois, il a déclaré à l’. qu’Odegaard était déjà prêt à rejoindre le Real MadridMais ce n’est pas son avis par rapport au milieu de terrain géorgien. Kvaratskhelia doit signer pour un «club moyen»; de l’une des principales ligues européennes, souligne-t-il.

«Il doit faire un pas intermédiaire entre le championnat russe et un grand. Dieu merci, l’âge et la qualité le permettent. Au lieu de cela, il opterait pour un club comme Séville, Atalanta ou Bayer. Comme il est fou de football, s’il n’a pas assez de temps de jeu dans un grand club, il pourrait finir par s’épuiser. Vous devez aller dans un club où vous êtes assuré de jouer & rdquor ;, a-t-il déclaré. En Géorgie, on ne parle de rien d’autre, car la carrière locale n’avait pas produit un joueur de ce calibre depuis de nombreuses années. Loin sont Kaladze (Milan) ou Arveladze (Ajax).

« Je suis convaincu qu’il se retrouvera au Real Madrid ou au Bayern », a déclaré son agent Nobel Dzhugueli, qui a également mentionné Barcelone et les grands de l’Italie, de la Juventus, de Milan ou de l’Inter comme destinations possibles. En 2020, il a été nommé joueur de l’année en Géorgie, mais il a toujours les pieds sur terre. Malgré sa renommée grandissante, chaque fois qu’il rentre chez lui à Tbilissi, il joue au football avec ses amis du quartier.

«Il faut toujours croire en Dieu», affirme son compte Instagram, puisque Khvicha est un croyant avoué. Les fans rêvent que la nouvelle star du football géorgien les emmènera dans un proche avenir pour disputer son premier tournoi des nations de football, une opportunité qu’ils ont gâchée en novembre lors des barrages contre la Macédoine du Nord (0-1), une défaite qui les a empêchés. de jouer l’euro