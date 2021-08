un madridista prend d’assaut le Camp Nou

25/08/2021 à 23:09 CEST

Le Camp Nou sera le théâtre du premier match dimanche de la 3e journée de la Liga espagnole avec le besoin des deux équipes d’ajouter les trois points pour être clair sur vos aspirations.

Barcelone se bat pour le titre et laisser derrière soi la mauvaise image donnée à San Mamés. Getafe, bien que la chose normale soit qu’ils n’optent pas pour des points dans ce domaine, ils devraient en ajouter, après avoir perdu les deux premiers jours.

L’équipe Blaugrana vient à cette rencontre après en avoir fait match nul à Bilbao, dans un match très serré avec de nombreuses occasions pour les deux équipes. Dans la section basse, le Barça doit regretter celui d’Eric García par pénalité, comme souligné.

Pour sa part, Getafe n’a pas encore sorti son casier dans cette ligue, il a zéro point et zéro but en sa faveur, subissant une défaite très dure à la dernière minute de leur match contre le Sevilla FC, un match dans lequel l’équipe azulón était meilleure.

Dans la section historique, le Getafe n’a pas encore gagné de match de son histoire au Camp Nou, après avoir joué 18 matchs.

Après avoir analysé la situation des deux équipes et pris en compte leurs pertes, leurs pénalités et leur niveau de football au cours de ces deux premiers jours, j’ai trouvé quelques paris que je considère comme valables.

En premier lieu, Getafe marque plus de 0,5 buts par [1.70]. L’équipe azulón n’a pas encore fait ses débuts en Liga, mais ce ne sera pas pour ne pas avoir essayé, puisqu’elle a tiré 34 tirs lors de ses deux premiers matchs et si elle continue avec ces records, elle devrait marquer cette semaine. La Liga a commencé sans but, mais la réalité est qu’il y a eu des occasions et du football pour qu’il y ait plus de buts en début de saison.

En second lieu, Getafe handicap +2 en cote [1.57]Puisque personnellement je n’aime toujours pas le Barça à ce début de Liga et les deux défaites de Getafe étaient très injustes, car ils ont eu deux très bons matchs, à la fois contre Valence et Séville.

Ajoutez que pendant le jeu, vous pouvez utiliser l’option “Cashout” de Betfair.