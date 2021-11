Quand j’ai vu pour la première fois l’histoire rapportée par le Detroit Metro Times selon laquelle un magasin de munitions vendait des balles arborant le dernier « Let’s Go Brandon ! phrase, un raccourci pour « F ** k Joe Biden », je dois admettre que j’étais dérangé.

Mais ensuite, j’ai pensé que c’était un peu pathétique que le PDG de Fenix ​​Ammunition, Justin Nazaroff, capitalise sur une phrase aussi ridicule. Je veux dire, pourquoi ne pas simplement dire les vrais mots ?

Le site de la boutique en ligne ne cache pas ses affiliations politiques.

Lorsque j’ai cliqué sur la page d’accueil pour plus d’informations sur les « étuis à cartouches » gravés, j’ai été confronté à une question par oui ou par non pour savoir si je pensais que Kyle Rittenhouse était innocent ou non. J’ai cliqué sur « non » et j’ai été dirigé vers une page pro-Donald Trump. J’ai cliqué sur, puis sur « oui » et j’ai été redirigé vers la page d’accueil de Fenix. Il est donc évident que Fenix ​​Ammo prend une position particulière.

J’ai demandé à Nazaroff par e-mail s’il s’inquiétait de savoir si les « balles » pourraient inciter quelqu’un à créer quelque chose de similaire, mais avec une balle réelle. Il a répondu: « Je suis à peu près aussi inquiet que vous l’étiez lorsque Kathy Griffin a posé avec une maquette de la tête coupée de Donald Trump. » Hein?

Il a ensuite ajouté que si je devais publier des articles sur des sujets liés aux armes à feu ou aux munitions, je devrais me rendre service et comprendre la terminologie de base. « Une douille est un objet en laiton inerte qui ne présente aucun danger pour personne. J’aurais aussi bien pu l’imprimer sur une canette de soda », a-t-il écrit.

Quand je lui ai demandé s’il avait l’impression que vendre ce produit était pour le moins irresponsable, ou tout au plus dangereux, il m’a répondu que le produit n’est « dangereux que dans l’esprit des Karens réveillés, choyés qui n’ont aucun sens de l’humour. Le genre de personnes qui travaillent pour un chiffon d’occasion comme le Daily Kos. Ajoutant : « Le vrai danger dans notre société est que nous avons permis à des journalistes terriblement ignorants de se désigner eux-mêmes comme les arbitres de la vérité et de la comédie dans la culture américaine. »

Déballons les réponses dédaigneuses de Nazaroff.

Mis à part les insultes à propos de Daily Kos, et l’ignorance totale et totale de ce qu’est une « Karen » (même si je suis d’accord qu’elles sont dangereuses, pas dans l’esprit de quiconque, mais en réalité) et de ce que signifie « se réveiller », les dangers de vendre un un produit qui ressemble à une vraie balle pourrait évidemment inciter quelqu’un à aller plus loin dans l’idée et à utiliser une vraie balle pour tuer une personne réelle, comme le chouchou des suprémacistes blancs et le petit justicier de droite qui pleure Kyle Rittenhouse l’a fait quand il a assassiné deux hommes et en a blessé un autre lors d’une manifestation de Black Lives Matter.

Ce ne sont pas les esprits des réveillés qui ont tenté une insurrection sur la capitale américaine le 6 janvier ; ou une fusillade de masse dans les bureaux de The Capital, un journal d’Annapolis, Maryland, où cinq journalistes ont été assassinés ; ou où Heather Heyer a été tuée lorsque James Alex Fields Jr. a conduit sa voiture dans une foule de personnes qui protestaient pacifiquement contre le rassemblement Unite the Right à Charlottesville, en Virginie.

Je ne suis pas impressionné par la tentative d’humour de Nazaroff, sa vente d’autocollants « Hope » d’Alex Jones, ou ses fausses balles minaudières pour des clients trop honteux pour dire ce qu’ils veulent vraiment dire : « F**k Joe Biden !

Vous voulez soutenir Alex Jones avec un autocollant, puis appeler les journalistes ignorants. La dernière fois que j’ai vérifié, le théoricien du complot Jones pense que le meurtre de 20 élèves de première année et de six enseignants était un complot du gouvernement visant à « confisquer les armes à feu des Américains et que les familles des victimes étaient des « acteurs » dans le stratagème », selon le New York Times, poussant les gens à aborder les familles qui avaient perdu leurs enfants. Lundi, un juge a décidé que parce que Jones avait refusé de remettre les documents ordonnés par le tribunal, il était responsable par défaut. En combinant cette décision avec des décisions antérieures au Texas, Jones a perdu avec succès les 10 poursuites en diffamation déposées contre lui par les familles de l’école primaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut.

L’année dernière, Nazaroff a été interpellé dans un article de The Trace, une organisation à but non lucratif qui couvre les armes à feu en Amérique. L’article souligne que Fenix ​​​​a vu ses ventes quotidiennes passer de 4 000 $ à 40 000 $ en raison d’une campagne sur les réseaux sociaux menée par Nazaroff.

Nazaroff a commencé à publier des mèmes faisant référence à « boogaloo », un mouvement extrémiste antigouvernemental formé en 2019, du nom d’un film de breakdance des années 1980 caractérisé par des membres qui portent des armes et portent des chemises hawaïennes et des équipements tactiques, le tout dans l’espoir de déclencher une deuxième guerre civile.

Bien qu’il existe différentes facettes au groupe vaguement organisé, il a été lié aux néo-nazis et aux suprémacistes blancs.

Selon le Southern Poverty Law Center, les publications en ligne des groupes Boogaloo contiennent des menaces visant les politiciens, en particulier ceux qui ont adopté la réforme des armes à feu. Un utilisateur de Twitter a publié une liste des noms et adresses des membres de l’Assemblée générale de Virginie, qui a récemment adopté une loi restreignant l’accès aux armes à feu. « Si vous habitez en Virginie, vous devez savoir ce que c’est. Je ne vais pas donner d’explication..vous boog bois savez déjà quoi faire. #Boogaloo2020 », a-t-il écrit.

Oui, nous avons « réveillé » les gens qui ont vraiment besoin d’avoir un meilleur sens de l’humour.

