Un magasin de thèmes OnePlus est en route

OnePlus a annoncé aujourd’hui qu’un magasin de thèmes OnePlus officiel est en préparation et à venir très bientôt.La société organise un forum Open Ears pour obtenir des commentaires sur cette nouvelle fonctionnalité.Samsung a depuis longtemps un magasin de thèmes intégré, et il semble que OnePlus est prêt à participer au plaisir.

Si vous possédez un téléphone OnePlus, vous pouvez accéder aux paramètres et modifier quelques aspects de l’apparence générale de l’appareil. Cela inclut le changement de fonds d’écran (évidemment), d’icônes et même de polices. Cependant, vos choix sont assez limités et, dans la plupart des cas, vous devez modifier chaque aspect individuellement.

Heureusement, cela changera dans un avenir très proche. Selon un message officiel de la société sur ses forums, un gestionnaire de thèmes OnePlus connu sous le nom de Theme Store est en route. Ce n’est pas dans des années non plus – OnePlus affirme qu’il vient avec sa «prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation». Cela signifie vraisemblablement Android 12, qui devrait être lancé à la fin de l’été ou au début de l’automne.

Apparemment, cependant, la fonctionnalité n’est pas prête pour les heures de grande écoute. En fait, c’est si tôt dans la phase de développement que OnePlus recherche l’aide de la communauté pour l’aider à le construire. La société organisera l’un de ses forums Open Ears le 18 mai, au cours duquel des utilisateurs sélectionnés pourront aider à donner leur avis sur le gestionnaire de thèmes OnePlus en développement. Vous devrez postuler pour rejoindre l’équipe relativement petite, ce que vous pouvez faire à ce lien.

Pour ce que ça vaut, Samsung a un magasin de thèmes depuis des années maintenant. Il est possible que OnePlus se tourne vers One UI pour s’inspirer de son propre gestionnaire de thèmes, étant donné qu’il s’est clairement tourné vers le skin Android de Samsung pour s’inspirer d’Oxygen OS 11.

Pour l’instant, tout ce que nous avons à montrer pour le gestionnaire de thèmes OnePlus est l’image en haut de cet article. Espérons que OnePlus fournira bientôt plus d’informations sur cette nouvelle fonctionnalité.